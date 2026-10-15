La Momia 4: filtran NUEVAS fotos de Brendan Fraser y Rachel Weisz como Rick O'Connell y Evelyn

La Momia 4 es una de las películas que más expectativas ha generado entre los fans de la saga, especialmente porque marcará el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a sus recordados personajes. Aunque todavía falta tiempo para su estreno, el rodaje ya comenzó y poco a poco han salido a la luz algunos detalles de esta nueva aventura.

Desde que se anunció la cuarta entrega, los seguidores de la franquicia han estado pendientes de cualquier novedad relacionada con la producción. Y es que, después de tantos años, muchos esperan que la película conserve el humor, la acción y los momentos de aventura que hicieron populares a las primeras entregas.

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Durante las últimas semanas han circulado imágenes tomadas en las grabaciones, en las que se ha podido ver cómo lucen algunos de los actores caracterizados como sus personajes. Estas fotografías también han provocado que los fans comiencen a crear teorías sobre lo que podría ocurrir en la historia.

Filtran nuevas fotos de Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4

A través de redes sociales comenzaron a circular nuevas fotografías del rodaje de La Momia 4 en las que aparecen Brendan Fraser y Rachel Weisz juntos, mientras trabajan en una de las escenas de la película.

Las imágenes han emocionado a los seguidores de la franquicia, pues es la primera vez en 25 años que ambos actores vuelven a interpretar a Rick O'Connell y Evelyn Carnahan en una misma producción de la saga.

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Anteriormente ya se habían filtrado algunas fotografías de Fraser y Weisz caracterizados como sus personajes, pero en aquellas ocasiones aparecían por separado y en diferentes escenarios.

Esta vez, los actores fueron captados compartiendo una escena en la que se muestran cercanos y cariñosos, algo que ha llamado la atención debido a la química que siempre han tenido sus personajes.

Para quienes vieron las primeras películas, el reencuentro resulta especial, ya que la relación entre Rick y Evelyn fue uno de los elementos más importantes de la historia, además de las aventuras que enfrentaban juntos.

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La aparición de estas imágenes también ha provocado que una de las teorías que circulaban sobre la nueva película comience a perder fuerza.

Después de que se difundieran las primeras fotografías del rodaje, algunos seguidores pensaron que Rick O'Connell y Evelyn podrían estar divorciados en La Momia 4.

Esta idea surgió porque Brendan Fraser y Rachel Weisz habían sido vistos grabando en lugares distintos, sin que existieran imágenes de ambos compartiendo una escena.

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Por ello, algunos fans consideraron que la nueva historia podría mostrar a la pareja separada o enfrentando problemas en su matrimonio.

No obstante, las recientes fotografías parecen indicar lo contrario, pues Rick y Evelyn se muestran cariñosos, lo que podría significar que continúan juntos.

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a compartir pantalla en La Momia

El regreso de los protagonistas ha sido una de las noticias que más han emocionado a los seguidores de la franquicia, especialmente porque Rachel Weisz llevaba varios años alejada de estas películas.

La actriz interpretó por primera vez a Evelyn Carnahan en La Momia, estrenada en 1999, y volvió a darle vida en El regreso de la momia, que llegó a los cines en 2001.

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Sin embargo, Weisz no participó en la tercera entrega estrenada en 2008. En esa película, Maria Bello tomó su lugar como Evelyn.

En cambio, Brendan Fraser sí estuvo presente en las tres producciones anteriores, interpretando a Rick O'Connell, un aventurero que constantemente termina enfrentándose a peligros relacionados con antiguas maldiciones.

Con esta cuarta película, Fraser y Weisz volverán a trabajar juntos en la saga después de 25 años, lo que ha despertado la nostalgia de quienes disfrutaron sus primeras aventuras.

¿Cuándo se estrena La Momia 4?

Aunque el rodaje ya está en marcha, los seguidores de la franquicia todavía tendrán que esperar para conocer la nueva aventura de Rick y Evelyn.

De acuerdo con la información difundida, La Momia 4 tiene previsto llegar a los cines el 15 de octubre de 2027, casi dos décadas después del estreno de la tercera película.