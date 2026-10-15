Olivia Rodrigo confirma canción con Chappell Roan: ¿Cuándo podrás escuchar el remix de “Expectations”?

Olivia Rodrigo y Chappell Roan preparan una sorpresa para sus seguidores. Las cantantes, que mantienen una amistad desde hace varios años, decidieron trabajar juntas en un lanzamiento musical que comenzó a generar sospechas después de un misterioso adelanto en redes sociales.

La colaboración fue confirmada el 13 de octubre, cuando ambas artistas anunciaron una nueva versión de expectations, canción incluida en el tercer álbum de Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love.

El proyecto también contará con un video musical protagonizado por las dos cantantes, quienes compartieron las primeras imágenes de esta colaboración a través de Instagram.

¿Cuándo se estrena la canción de Olivia Rodrigo y Chappell Roan?

La colaboración de Olivia Rodrigo y Chappell Roan llegará este jueves 15 de octubre de 2026, con una nueva versión de expectations, uno de los temas del más reciente disco de la intérprete de vampire.

De acuerdo con el anuncio de Interscope Records, el lanzamiento está programado para las 17:00 horas del Pacífico, es decir, las 18:00 horas del centro de México.

A diferencia de lo que algunos seguidores imaginaron, no se trata de una canción completamente nueva, sino de un remix que incorpora la participación vocal de Chappell Roan.

El tema original forma parte de you seem pretty sad for a girl so in love, tercer álbum de estudio de Olivia Rodrigo, publicado en junio de 2026.

La producción del remix estuvo a cargo de Daniel Nigro, músico y productor que ha trabajado con ambas artistas a lo largo de sus carreras.

Además de su estreno en plataformas digitales, la colaboración tendrá ediciones físicas especiales que los seguidores podrán adquirir mediante las tiendas oficiales de las cantantes.

El lanzamiento también representa un momento importante para Chappell Roan, pues será su primera participación oficial como artista invitada en un sencillo de otro intérprete.

Olivia Rodrigo y Chappell Roan posan juntas para anunciar el remix de expectations, que se estrena este 15 de octubre. IG oliviarodrigo

¿Cómo anunciaron Olivia Rodrigo y Chappell Roan su colaboración?

Antes de confirmar la canción, Olivia Rodrigo publicó un breve video en sus redes sociales que mostraba una sesión de producción musical.

En el clip se escuchaba una voz femenina que bromeaba sobre la posibilidad de que Rodrigo comenzara a lanzar remixes de sus canciones.

Aunque la cantante no reveló quién hablaba, varios seguidores identificaron la voz de Chappell Roan, lo que dio origen a las primeras especulaciones sobre una colaboración.

Las sospechas aumentaron cuando los usuarios relacionaron el audio con expectations, una de las canciones del álbum más reciente de Olivia.

Finalmente, el 13 de octubre, las artistas compartieron una publicación conjunta en Instagram para confirmar que habían grabado una nueva versión del tema.

En las fotografías aparecen juntas en un automóvil descapotable amarillo, cuya placa lleva la inscripción XPECT8NS, una referencia al título de la canción.

Las cantantes también mostraron atuendos acordes con sus estilos. Olivia aparece con un top negro adornado con estoperoles y una falda blanca, mientras que Chappell lleva un conjunto de colores y un sombrero negro con un moño rojo.

Rodrigo acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó su emoción por presentar la colaboración y confirmó que el estreno incluirá un videoclip.

El video oficial fue dirigido por Bardia Zeinali, quien anteriormente ha trabajado con artistas como Sabrina Carpenter, Tate McRae y KATSEYE.

La producción audiovisual estará disponible al mismo tiempo que el sencillo, aunque por ahora no se han revelado todos los detalles de la historia que protagonizarán ambas cantantes.

Olivia Rodrigo y Chappell Roan aparecen juntas en un adelanto visual de su colaboración musical en expectations. IG oliviarodrigo

¿Cómo comenzó la amistad entre Olivia Rodrigo y Chappell Roan?

La relación entre Olivia Rodrigo y Chappell Roan comenzó antes de que ambas alcanzaran el nivel de popularidad que tienen actualmente.

Uno de sus principales vínculos profesionales es el productor Daniel Nigro, quien ha participado en la creación de algunos de los trabajos más conocidos de las dos artistas.

Chappell también acompañó a Olivia como telonera durante algunas fechas del GUTS World Tour en 2024, cuando su carrera comenzaba a recibir mayor atención internacional.

La intérprete de Good Luck, Babe! también ha participado con voces de acompañamiento en grabaciones de Rodrigo, entre ellas lacy, obsessed y bad idea right?.

Con el paso del tiempo, las cantantes continuaron mostrando su apoyo mutuo, tanto en entrevistas como en presentaciones y proyectos musicales.

Olivia Rodrigo y Chappell Roan unen sus voces en el remix de expectations, una canción del tercer álbum de Rodrigo. IG oliviarodrigo

En 2024, Olivia habló sobre la influencia que Chappell había tenido en su vida profesional y reconoció que solía acudir a ella para pedirle consejos sobre cómo desenvolverse en la industria.

Rodrigo también destacó la capacidad de su amiga para reinventarse y desarrollar propuestas artísticas diferentes sin abandonar su identidad musical.

La relación volvió a hacerse visible en agosto de 2026, cuando Chappell Roan participó en Daisy Chain Fields, festival benéfico organizado por Olivia Rodrigo en Irvine, California.

El evento se realizó el 29 de agosto y reunió a artistas como Stevie Nicks, Doechii y Bikini Kill, además de las propias Rodrigo y Roan.

De acuerdo con Universal Music, el festival consiguió recaudar 20 millones de dólares destinados a diez organizaciones que trabajan en favor de mujeres y niñas.

Después de su participación, Chappell agradeció públicamente a Olivia por invitarla y por utilizar su carrera para apoyar distintas causas sociales.