40 Years of Fuckin' Up: Si realmente eres punk, vendrás a esta premier en CDMX con El Hefe 

El tío Destiny Recordings no hizo una de las últimas buenas del 2026: ¡El Hefe, guitarrista de NOFX vendrá a Ciudad de México para presentar el documental 40 Years of Fuckin'Up en los Cinemas WTC! Una noticia que nadie esperaba, al menos ningún punk rocker que esperaba con ansias una oportunidad para que alguna gira de documentales o festival se dignara a traerla.

James Buddy Day, realizador canadiense, se aventó la aventura de cronicar las cuatro décadas que la banda liderada por Fat Mike estuvo en activo, una historia que conocimos previamente por todas las irreverentes entrevistas que el grupo dio en activo, por sus propias canciones y el fascinante libro NOFX: The Hepatitis Bathtub and Other Stories, que editaron hace una década para explicar de dónde carajos salieron.

NOFX se formó en Los Ángeles, en 1983, una década donde el thrash metal, su estética y las violentas trifulcas entre pandillas (que involucraban piquetes y hasta plomazos) eran parte de la vida cotidiana en California. El hip hop empezaba a sonar mucho en la radio, gracias a una estación en específico; el pop estaba en lo más alto del maisntream con Michael Jackson y Madonna y el punk... nadie lo tomaba en serio o al menos pocos encontraban resistencia. La banda cuenta en su documento que a menudo se burlaban de ellos por su forma de vestir y lucir.

De tocar en garages, financiar sus discos con una que otra taloneada en casa o en público, el grupo encontró su nicho, a su comunidad de punk rockers que los tomaron en serio y como referencia del West Coast, logrando crecer y editar su primer disco Liberal Animation (1988) ¡con la producción de Bret Gurewitz, integrante de Bad Religion! Una de las leyendas que vio en NOFX el poder de encabezar toda una escena. Siempre empujaron por el lado autogestivo por medio de la creación de su sello Fat Wreck Chords y el espaldarazo de Epitaph, logrando crear una comunidad enorme.

De hecho, el documental cuenta con entrevistas de muchos de sus amigos que crecieron en el enloquecido mundo itinerante que NOFX lideró en sus inicios: Bad Religion, por supuesto; Fishbone, The Offspring, Pennywise y hasta Wil Wheaton, un ferviente fanático del grupo que los siguió durante toda su carrera y que no para de apoyarlos aun en su retiro.

La premier fue en el festival South By Southwest SXSW, por supuesto con la presencia de Fat Mike. Desde entonces, varios medios en Estados Unidos reconocieron el esfuerzo del grupo por hacer una producción que empalma totalmente con la desfachatez que mostraron en su actividad, sin olvidarse de que, dentro de sus conflictos e incluso antipatía generada en algunas personas, llevaron el punk a terrenos combativos.

Cabe recordar que NOFX, por medio de la plataforma de su disquera Fat Wreck Chords, lideró el movimiento Rock Against Bush, una protesta en contra de las políticas bélicas del expresidente de los Estados Unidos y que intentó concientizar sobre los peligros de su elección en 2004. Ellos reunieron hasta a casi 60 colegas para grabar dos volúmenes y salir a las calles a protestar y mandar al carajo a todo aquel que osara adoctrinar a la gente con los principios militaristas que siempre disfrazó como antiterroristas. Algo que detestó Fat Mike fue la forma en la que Bush y su equipo promovió el conservadurismo escudado en los valores morales.

Muchas de estas historias, hasta su épico desenlace en el Punk in Drublic de hace un par de años, se podrán encontrar en la proyección que fue filmada para llevarla exclusivamente a cines. El grupo ha externado que fácilmente pudieron optar por el camino del streaming, pero, vamos, ¡eso no es punk! Así que crearon una experiencia en la que la comunidad punk del mundo pudiera compartir una experiencia cinematográfica en un solo sitio.

La cita será el el jueves 19 de noviembre en Cinemas WTC (al interior del WTC) y los boletos ya están a la venta en la plataforma Ticketplanet.com.mx, y la neta, nosotros ya compramos las entradas por 400 pesitos. Te recomendamos ya comprar sin titubear, porque la organización anunció que en una hora se vendió el 30% de la sala. Así que si quieres ver el filme presentado por El Hefe, es ahora o nunca.