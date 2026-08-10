A mis 19 era cascarrabias, ahora soy alegre y curiosa: Kristin Kreuk habla de Murder in a Small Town

Posiblemente Kristin Kreuk siempre estará arraigada al personaje de Lana Lang, el crush amoroso de Clark Kent que interpretó durante casi una década en Smallville, y en absoluto es queja, porque a sus 43 años ahora es una mujer mucho más empática, amante de los libros y autora de un cómic de horror fantástico imposible de ignorar.

Excélsior platicó con ella a propósito de su serie Murder in a Small Town, cuya primera temporada estrena el 19 de agosto por la señal de Universal+, sólo que la plática nos condujo a su club de lectura The Madwoman’s Library y Black Star, una historieta de su autoría editada por Titan Comics (Blade Runner, Conan el bárbaro y Doctor Who) con apenas dos números publicados.

La realidad colisionó y de ser intérprete de una historia cobijada bajo el manto de DC Cómics, pasó a construir su propio universo acompañada de Eric Putzer y Peter Mooney, escritor y coprotagonista de Kristin en Burden of Truth a lo largo de cuatro temporadas.

“Es un cómic ambientado en lo que eventualmente se convierte en Winnipeg, y transcurre tanto en el siglo XIX como en la época contemporánea. Es la historia de un grupo de personas con capacidades mágicas que descubren esa magia y, al mismo tiempo, tienen que enfrentarse a cierta cantidad de maldad.

Es un mundo de fantasía muy rico que desarrollé junto a mis coescritores mientras trabajábamos en Burden of Truth. Es un cómic oscuro, un poco aterrador, un poco sangriento y muy filosófico”, compartió la canadiense desde su casa, vía Zoom.

Black Star se ubica a principios del siglo 19, con dos facciones rivales del comercio de pieles, ambiente en el que Dashiell Carlyle descubre que es poseedor de habilidades mágicas, por lo que se involucra con una orden secreta para usar su magia y construir una realidad mejor. Pronto, su utopía tiene un costo alto al descubrir que hay personas con otras intenciones.

La idea, según narró ella, vino al estar tanto tiempo en Winnipeg y notar que tiene paisajes bastante raros. Por ejemplo, el edificio legislativo de Manitoba, un palacio gubernamental lleno de simbología masónica, con cabezas de Medusa, estatuas de Hermes, el número de la bestia (666) rayado por todos lados y un lugar llamado el estanque de la estrella negra.

“Entonces nos preguntamos ‘¿Y si no fuera de masones?’... ¿y si…?”, se contuvo para revelar el resto del plot contenido en cinco números que se están editando de forma mensual. La parte tres está programada para el 23 de septiembre. ¿Habrá más? Ella dice que la historia tiene un final definitivo, pero no lo descarta, eso sí, adaptarlo a la televisión parece algo complicado por la visión fantástica que le atribuyó.

Ama los libros

Kristin encierra muchas historias en su imaginario, de alguna manera tenía que explotar la bibliografía que consume desde hace muchos años. Por medio de su club The Madwoman’s Library se permite recomendar, crear comunidad y compartir muchos de sus gustos literarios. Hablando de autores latinos dijo que en su lista de espera tenía: Las cosas que perdimos en el fuego, de la argentina Mariana Enríquez.

Y recomendó The Buffalo Hunter, de Stephen Graham, autor de la famosa Trilogía del Lago Indian (Mi corazón es una motosierra, No temas a la parca y El ángel del Lago Indian), disponible en español por la popularidad que tuvo en Estados Unidos.

Me encanta su trabajo. Es genial, acabo de leer ese libro para el club de lectura y me pareció bastante terrorífico, gore y espeluznante. Por supuesto que lo recomiendo para la gente que se mueve fervientemente por el género”, añadió.

“A los 40 te redefines”

Murder in A Small Town no es la excepción a su constante presencia en el mundo de los libros, porque se trata de una serie adaptada a la obra de la fallecida escritora Lauralie Rose Wright (L.R. Wright), Los misterios de Alberg y Cassandra, 10 libros editados entre 1985 y 1997 en los que se narra una serie de asesinatos y crímenes resueltos por el jefe de policía Karl Alberg (Rossif Sutherland) y su crush, la bibliotecaria Cassandra Lee (Kreuk).

Cassandra Lee e suna hábil bibliotecaria. Kailey Schwerman

La serie se popularizó tanto en Estados Unidos y Canada, quienes ya están a la espera de la tercera temporada, que Universal+ la traerá de corrido con las primeras dos partes para los fans de Kristin en Latinoamérica.

“Cassandra es y sigue siendo una defensora apasionada de su comunidad. Es una mujer en sus 40 que se está redefiniendo a sí misma, redefiniendo su carrera y redefiniendo su vida amorosa. Además, es hija de una madre complicada, algo que no se ve en la primera temporada, pero que se vuelve más evidente en la segunda. Me encanta el personaje y disfruto mucho ver su crecimiento”, explicó durante el enlace.

Es curioso, la actriz está próxima a cumplir 44 años abrazando muchas partes buenas de su vida personal y carrera. Jamás se estancó en Lana Lang, al contrario, sigue promoviendo buena parte del legado de su trabajo en convenciones a las que suele asistir por su parte o con Michael Rosenbaum y Tom Welling.

Aunque su presencia en el cine ha sido breve, ha experimentado ser Chun-Li en la película dedicada a este personaje de la saga de Street Fighter y hasta ha hecho doblaje para videojuegos como Watch Dogs: Legion.

Y es innegable ver que sus roles en la televisión también han evolucionado considerablemente, porque pasó de ser la damisela en aprietos y eternamente confundida por un vigilante a tener roles de más acción como lo fueron Catherine Chandler (Beauty and the Beast), la abogada Joanna Chang (Burden of Truth) y ahora Cassandra Lee.

“Cassandra refleja mucho el momento en el que estoy en mi vida, en mis 40. Por lo general, a diferencia de cuando tenía 19 años —cuando era bastante cascarrabias—, ahora soy una persona muy feliz, alegre y profundamente curiosa. Me encanta aprender. Me interesan las personas, la historia y las ideas, y Cassandra es así. En cierta forma, es más cercana a mí que muchos de los personajes que he interpretado antes. Aunque, claro, soy diferente a todos ellos y a la vez tengo algo de cada uno”, consideró.

En los primeros episodios de la serie, Cassandra juega un papel algo secundario en comparación con Alberg, sin embargo, el pueblo de Gibsons poco a poco la jala a resolver parte de su misterio, pasando de ser la bibliotecaria empática en la que el vecindario confía al desarrollar un olfato detectivesco.

Rossif Sutherland y Kristin Kreuk son protagonistas de Murder in a Small Town. Universal+

Algo interesante, considerando que Gibsons juega como un personaje implícito en la historia, tipo lo que Stephen King hace en sus novelas de horror con el pueblo “maldito” de Maine o lo que simboliza Salem en la filmografía de brujas y hechiceros.

Así que le preguntamos si sus hábitos de lectura e inmersión en muchos autores le han permitido desarrollar un instinto capaz de adaptarse mejor o simplemente evolucionar la psicología y el accionar de sus personajes.

Lo interesante es que no me considero muy cercana a las novelas de crimen, es decir, las leo por el género en televisión (pero no es mi favorito). Sin embargo, el trabajo de Tana French sí que me ha ayudado. Es de Estados Unidos, aunque vive en Irlanda.

Su nueva serie de libros, que comienza con The Searcher, se desarrolla en una pequeña comunidad irlandesa, con una civil común y corriente, cuya vida se ve afectada directamente por los sucesos que empiezan a ocurrir en su comunidad, convirtiéndola en una mujer fuerte y sólida ante estas adversidades”, reflexionó.

La primera temporada de Murder in a Small Town comenzará su emisión el próximo 19 de agosto por Universal+.