Melissa Medina, influencer y empresaria dominicana, murió a los 22 años cuando estaba a punto de recibir un reconocimiento por su trayectoria como emprendedora. La joven falleció en Santo Domingo, República Dominicana, en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

La creadora de contenido había sido seleccionada para recibir una distinción especial durante los Premios Magna 2026, cuya ceremonia está programada para el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento se dio a conocer apenas dos días antes del evento, donde sería reconocida por sus proyectos empresariales.

La muerte de Medina ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y sus negocios. Mientras familiares y personas cercanas lamentan su fallecimiento, la Policía Nacional de República Dominicana mantiene abierta una investigación para determinar qué ocurrió durante sus últimas horas.

¿De qué murió Melissa Medina?

La causa de muerte de Melissa Medina todavía no ha sido determinada oficialmente. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la joven se encontraba en un apartamento del sector Piantini, en Santo Domingo, acompañada de una mujer de 21 años y un hombre de 60.

Según los reportes preliminares, la influencer comenzó a presentar complicaciones de salud mientras se encontraba con estas personas, por lo que fue trasladada a un centro médico. Sin embargo, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que Medina llegó al hospital sin signos vitales.

Las autoridades dominicanas entrevistaron a sus dos acompañantes para reconstruir los acontecimientos previos al fallecimiento. Pesqueira explicó que sus identidades permanecen bajo reserva para evitar interferencias en la investigación, que se realiza en coordinación con el Ministerio Público.

"Estas personas están siendo entrevistadas por personal de investigaciones, bajo estricta coordinación del Ministerio", declaró el vocero policial, quien señaló que los resultados de los estudios forenses serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de Melissa Medina fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicó una autopsia. Hasta el 18 de noviembre, las autoridades no habían informado sus resultados ni confirmado una causa específica de muerte, por lo que tampoco existen elementos públicos suficientes para atribuir responsabilidades a sus acompañantes.

¿Quién era Melissa Medina, la influencer que murió a los 22 años?

Melissa Medina era una creadora de contenido y empresaria originaria de República Dominicana que había desarrollado distintos negocios relacionados con el sector de la belleza. A sus 22 años, administraba un estudio especializado en manicura y una marca dedicada a la comercialización de uñas postizas.

Además de sus emprendimientos en el ámbito estético, la joven había incursionado en los servicios de mensajería mediante una franquicia de paquetería ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo. Utilizaba sus redes sociales para compartir sus actividades profesionales y promocionar sus proyectos.

Su trayectoria empresarial había llamado la atención de los organizadores de los Premios Magna 2026, quienes el pasado 2 de noviembre anunciaron que recibiría un Reconocimiento Especial por su iniciativa, liderazgo y determinación para desarrollar negocios a una edad temprana.

Familia de Melissa Medina pide evitar rumores sobre su muerte

Los familiares de la influencer emitieron un comunicado el miércoles 18 de noviembre para recordar su trayectoria y solicitar respeto mientras continúan las investigaciones. También pidieron evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

"Melissa era una joven emprendedora, llena de sueños y aspiraciones, que trabajaba con dedicación, esfuerzo y determinación para construir su futuro", expresaron sus familiares, quienes destacaron su interés por el mundo de la belleza y los negocios.

La familia informó que los servicios funerarios se realizarán el jueves 19 de noviembre en Santo Domingo Este, el mismo día en que la joven tenía previsto recibir su reconocimiento empresarial.

Mientras tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer su fallecimiento. Las autoridades esperan que el informe del INACIF permita establecer la causa de muerte de Melissa Medina, cuya trayectoria como emprendedora fue recordada por sus familiares y seguidores.