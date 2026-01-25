¡Ocho años después! Dragon Ball Super confirma su regreso con The Galactic Patrol

¡Ocho años después! ¡Ocho!

¿Se acuerdan cuando nos juntamos a ver la épica batalla entre Gokú y Jiren? Pues al fin vamos a tener la continuación con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, confirmada ayer desde Japón, donde ya empezaron la celebración de los 40 años con Dragon Ball Genkidamatsuri.

Ayer asistieron a la convención Masako Nozawa, la única y original voz de Son Goku, y Akio Iyoku, el productor ejecutivo de los animes de la saga creada por Akira Toriyama Sensei.

Ambos revelaron el teaser promocional con Gokú y Vegeta usando sus uniformes con el emblema de la Patrulla Galáctica.

¿Y qué es eso, se preguntarán? Tras la batalla con Jiren, el manga, con historia original del maestro Toriyama y trazos de Toyotaro, la historia sigue con el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica, en la que Kakarotto y Vegeta se unen a la Patrulla Galáctica, la organización encargada de mantener paz en el universo, para detener al devorador de planetas: Moro.

Si no continuaron la saga vía manga, Jaco es el pequeño personaje que llega a la tierra durante La batalla de los dioses, el chico alienígena de grandes ojos y piel morada. Lo emocionante de este arco es el nivel de pelea de Moro, un oponente que tiene hambre de venganza y de acabar con la existencia del Universo 7, donde se realiza toda la saga de Dragon Ball y que está bajo el cuidado de Kaio-shin y Beerus.

El hechicero resulta ser un oponente que exigirá a Gokú y Vegeta llegar más allá de sus niveles dioses.

¿Cuántos episodios serán? No lo sabemos, pero es un hecho que Toei tiene la oportunidad de, incluso, llegar a instancias del arco del Sobreviviente Granolah, otra obra de arte que todavía nos dejó Akira Toriyama antes de comenzar el camino de la serpiente.

Crunchyroll confirmó la noticia, por lo que seguramente ya tendremos plataforma para verla en México y ojalá se rifen trayendo de vuelta a Mario Castañeda y René García en el doblaje al español latino.

cva