Concierto gratis de Marco Antonio Solís en Morelia 2026: boletos y cómo asistir

En el marco del Día de las Madres, el Gobierno de Michoacán alista un concierto masivo encabezado por Marco Antonio Solís 'El Buki', uno de los artistas más representativos de la música latina, en una jornada que busca trascender el ámbito del entretenimiento.

El evento ha generado una expectativa inusual. Entre la dinámica de canje y la participación de negocios locales, el concierto ha detonado un fenómeno que integra música, turismo y apoyo social, conoce qué necesitas para asistir a este concierto.

Concierto gratis de Marco Antonio Solís en Morelia 2026: boletos, fecha y cómo asistir IG

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Marco Antonio Solís en Morelia?

El concierto se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Morelos, recinto con capacidad para albergar a decenas de miles de asistentes.

El espectáculo iniciará a las 21:00 horas y forma parte de las actividades organizadas por el Día de las Madres. Autoridades estatales informaron que el evento tiene como propósito reconocer a las mujeres michoacanas y fortalecer la actividad turística en la capital del estado durante esa fecha.

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¿Cómo conseguir entradas gratis para el concierto de El Buki en Morelia?

Aunque el acceso al concierto no tiene costo, será indispensable contar con un boleto. La distribución se realiza a través de una dinámica con enfoque social impulsada por el Gobierno de Michoacán.

Las entradas se obtienen mediante el canje de pañales en las taquillas del estadio, bajo las siguientes condiciones:

Requisitos para obtener boletos:

Un paquete de pañales equivale a un boleto

Se permite un máximo de dos boletos por persona

Los paquetes deben ser nuevos, cerrados y en buen estado

Especificaciones de los productos:

Pañales para bebé: mínimo 40 piezas por paquete

mínimo 40 piezas por paquete Pañales para adulto: sin cantidad mínima, pero sellados

El canje comenzó el martes 5 de mayo y se realizará hasta agotar existencias, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Esta dinámica inició días antes del evento y ha registrado alta demanda desde las primeras horas.

Los insumos recolectados se destinarán a sectores vulnerables, principalmente madres solteras y personas adultas mayores, como parte de un programa de apoyo social.

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También habrá boletos en hoteles y restaurantes de Morelia

Además del esquema de canje, una parte de los boletos se distribuirá mediante hoteles y restaurantes de la ciudad. Esta estrategia busca incentivar el turismo y fortalecer la actividad económica local durante el fin de semana del concierto.

Algunos establecimientos entregarán accesos a clientes, lo que permitirá ampliar el alcance del evento y atraer visitantes de otras entidades.

1. Hoteles

Participan prestadores de servicios turísticos con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente. Con ello, el gobierno busca garantizar la seguridad en la entrega de boletos y evitar irregularidades para el público.

Para conseguir boletos en hoteles, se debe:

Reservar dos noches (9 y 10 de mayo), lo que dará acceso a dos boletos.

Aplica en hoteles afiliados y no afiliados.

Considerar el pago del 3% del impuesto sobre el hospedaje.

2. Restaurantes y experiencias turísticas

Los restaurantes participan mediante el consumo de alimentos y bebidas michoacanas, con un boleto por consumo.

Por su parte, las agencias de viajes, touroperadores y guías turísticos contarán con dinámicas distintas para acceder a los boletos.

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Festival “Jalo por las Mamás”: la causa detrás del concierto

El concierto forma parte del festival “Jalo por las Mamás”, una iniciativa del Gobierno de Michoacán que combina actividades culturales con acciones de apoyo social.

El objetivo del programa es beneficiar a familias en situación vulnerable, en especial a madres solteras y sus hijos, mediante distintos esquemas de asistencia.

La recolección de pañales funciona como eje central de esta estrategia, ya que permite canalizar ayuda directa a quienes más lo necesitan. De esta manera, el evento adquiere un carácter solidario que trasciende el ámbito musical.

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Horario y logística del concierto en el Estadio Morelos

El evento contará con un operativo especial debido a la afluencia prevista. El Estadio Morelos será habilitado con medidas de seguridad y control de accesos para garantizar el orden durante el espectáculo.

Datos clave del evento:

Hora de inicio: 21:00 horas

21:00 horas Acceso: únicamente con boleto

únicamente con boleto Cupo limitado

Las autoridades implementarán filtros de entrada y coordinación con cuerpos de seguridad. Se prevé una asistencia masiva, por lo que la logística contempla rutas de acceso y supervisión constante dentro del recinto.

Buki tendrá concierto gratis: dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

Recomendaciones para asistir al concierto gratuito en Morelia

Para quienes planean acudir al concierto de Marco Antonio Solís, es importante considerar algunas recomendaciones básicas:

Antes del evento:

Acudir con anticipación al canje de boletos

Verificar que los pañales cumplan con los requisitos establecidos

El día del concierto:

Llevar el boleto físico

Planear el traslado con tiempo suficiente

Atender las indicaciones del personal de seguridad

Las autoridades han reiterado que no se permitirá el acceso sin boleto, debido al control de aforo del recinto.

El concierto gratuito de Marco Antonio Solís en Morelia se perfila como uno de los eventos más relevantes del Día de las Madres 2026. La combinación de un espectáculo de gran formato con una dinámica de apoyo social ha generado alta expectativa entre el público.

Con un esquema de acceso controlado y distintas vías para obtener boletos, la organización del evento busca garantizar tanto la asistencia como el impacto de la iniciativa. La participación ciudadana será clave para el desarrollo de esta jornada, que reunirá música, celebración y acciones de ayuda en un mismo espacio.