Liam y Noel Gallagher se roban la atención en La Mostra con su actitud

Tuvieron que pasar 15 años para que Noel y Liam Gallagher se volvieran a hablar, y fue el mismo tiempo que millones de fanáticos de Oasis suplicaban que la banda volvieran a tocar juntos. En el verano de 2024 los Gallagher anunciaron el regreso de la banda con lo que sería la gira Live’25. Todo ese proceso de reconciliación, reencuentro, ensayos y finalmente volver a salir por el mundo con su música, quedó registrado en Oasis: Don’t Look Back In Anger, el documental que ayer los originarios de Manchester presentaron en el Festival de Cine de Venecia.

Liam Gallagher alzó el puño en el aire y su hermano Noel hizo el signo de la victoria cuando los rockstars llegaron en taxi acuático al famoso festival con motivo del estreno mundial del documental que narra su exitosa gira de reencuentro.

Los hermanos Gallagher hicieron una entrada muy particular, muy a su estilo: en taxi acuático. AFP

“Bíblico, mate, bíblico” respondió Liam cuando la agencia Reuters le preguntó cómo se sentía de estar en Venecia. Mientras que Noel atinó a decir: “Bellísimo”. Más tarde, Liam se mostró menos impresionado por los fotógrafos que gritaban para llamar su atención. “¿Por qué tantos gritos? ¿Es esto lo que hacen en el Festival de Cine de Venecia? ¿Gritarle a la gente?”, preguntó con su particular acento mancuniano.

En la cinta se ve el momento en que Liam Gallagher llegó por primera vez en 15 años a una reunión con su hermano Noel, en un ensayo previo a su gira Live’ 25.

Lo primero que hace es quejarse de unos protectores acústicos de la batería —”me sacan de quicio”, dice— antes de lanzarse a interpretar las canciones con su estilo característico y luego marcharse sin decir ni una palabra.

Son ingleses de clase trabajadora, no van a mostrar emoción, ni siquiera se van a dar la mano”, dijo el escritor y creador del documental, Steven Knight, en una entrevista a AFP.

Para Knight, la cinta muestra cómo los hermanos, nacidos en Manchester, van enterrando poco a poco el hacha de guerra que los distanció durante tanto tiempo.

Y, más allá de un interés por darle una nueva oportunidad a Oasis en los escenarios mundiales, la reconciliación se vio favorecida por las incipientes relaciones entre sus hijos, que no se conocían antes del reencuentro.

“Creo que, una vez que sus hijos se involucraron, eso fue el cemento. Sus hijos se conocieron y se hicieron amigos”, aseguró Knight.

El regreso de la banda desató una ola de nostalgia entre los seguidores del britpop. La gira mundial que arrancó en 2025 agotó las entradas en numerosas ciudades, confirmando el interés por Oasis, uno de los grupos más influyentes del rock británico de las últimas décadas.

FANS CALDEAN RECONCILIACIÓN DE LOS GALLAGHER

Oasis, la banda que cuyos himnos ayudaron a definir la década de los 90 antes de que la disputa entre los dos hermanos provocara su ruptura, se reunió el año pasado para una gira por Gran Bretaña, Irlanda, América del Norte y del Sur, Asia y Australia.

El documental Oasis: Don’t Look Back in Anger sigue la paulatina recomposición de una de las relaciones fracturadas más famosas de la música, a lo largo de semanas de ensayos y meses de gira.

En cierto modo, viste cómo esa reconciliación ocurría en el escenario ante los ojos del mundo”, dijo Dylan Southern, quien dirigió la película junto con Will Lovelace.

El deshielo lleva tiempo. Cuando Liam llega a su primer ensayo, no saluda a nadie a su alrededor antes de marcharse abruptamente sin despedirse. Para subrayar su animosidad mutua, Noel revela que sus respectivos hijos nunca se habían conocido antes de la gira de reencuentro, pero que rápidamente se hicieron grandes amigos.

Al final de la película, Noel describe a Liam como “encantador”, algo que admite que nunca esperó oírse decir a sí mismo. Tanto Southern como Lovelace afirmaron que evitaron interferir deliberadamente, manteniéndose en gran medida invisibles durante las largas sesiones de ensayo y permitiendo que los acontecimientos siguieran su curso natural.

A medida que el rodaje se trasladaba a los estadios donde se celebraban los conciertos, Southern señaló que el enfoque se amplió para incluir a los seguidores, cuyo afecto se convirtió en una parte fundamental del acercamiento entre los hermanos. Por su parte Knight comentó que los cineastas no tenían forma de saber si la reunión tendría éxito, pero siempre esperaron que la historia se convirtiera en un relato de perdón.

Antes de la proyección, los hermanos fueron recibidos con gritos de ánimo como ¡Vamos, chicos! y ¡Vamos por todas! Un fan incluso llevó una bandera del Manchester City —el equipo de fútbol del que son seguidores— y la ondeó desde el balcón.

Oasis: Don’t Look Back In Anger, que se estrenará en cines el 11 de septiembre antes de llegar a Disney+ en fecha posterior este año, incluye imágenes de la banda tanto entre bastidores como sobre el escenario, así como la primera entrevista conjunta en más de dos décadas de los hermanos Noel y Liam, conocidos por sus frecuentes disputas.