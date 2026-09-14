Oasis anuncia nuevos conciertos para 2027; estas son las fechas y lugares

Oasis volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira que incluirá presentaciones en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos. Entre los conciertos anunciados destaca su regreso a Knebworth, el lugar donde los hermanos Gallagher protagonizaron dos actuaciones históricas en 1996.

“Vengan a presenciar el espectáculo”, expresaron Noel y Liam Gallagher en un comunicado para presentar esta nueva etapa. “Será digno de admirar”, añadieron los músicos.

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Oasis confirma su gira Live 27

Durante los días previos al anuncio, el grupo despertó sospechas entre sus seguidores al compartir algunas pistas en Instagram. Además, una exhibición de drones sobre el estadio Etihad de Manchester aumentó las expectativas sobre la revelación de nuevas fechas.

Este recorrido llegará después de la reunión de Oasis realizada en 2025, cuando la banda ofreció 41 conciertos en Reino Unido, Europa, América del Norte, América del Sur, Asia Oriental y Australia.

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La serie de conciertos llevará el nombre de Oasis Live 27 y comenzará el 21 de mayo en Glasgow. Posteriormente, la agrupación visitará ciudades como Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas.

Dentro del itinerario también aparecen el Castillo de Slane, ubicado al norte de Dublín, y Knebworth, uno de los recintos más importantes en la historia de la banda británica.

Aquella gira marcó el regreso de los Gallagher después de 16 años separados. Oasis había terminado sus actividades en 2009, luego de los problemas personales y profesionales entre Noel y Liam.

AFP

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de Oasis en 2027?

Las personas interesadas en asistir a Oasis Live 27 deberán registrarse en el sitio oficial de la agrupación. El plazo estará disponible hasta las 16:00 horas del Reino Unido del 17 de septiembre.

Uno de los principales cambios en la venta será la manera en la que Ticketmaster deberá comunicar los precios. La empresa modificó su sistema después de la intervención del organismo regulador de la competencia y de las quejas registradas durante la gira de Oasis en 2025.

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Entre las nuevas medidas se encuentra la eliminación de información considerada “engañosa” sobre los asientos. También deberán explicarse con anticipación los posibles aumentos y las categorías a las que se aplicarán.

Durante la venta anterior, algunos seguidores esperaban pagar 148.50 libras por boleto, equivalentes a cerca de 3 mil 430 pesos mexicanos. Sin embargo, al llegar a la parte final de la compra, el precio había aumentado hasta las 350 libras, aproximadamente 8 mil 85 pesos mexicanos.

Ahora, Ticketmaster tendrá que avisar con al menos 24 horas de anticipación si utilizará precios escalonados. Asimismo, deberá precisar cuáles boletos entrarán en esta modalidad y cómo funcionará el sistema. Una vez iniciada la venta, los rangos tendrán que permanecer visibles y actualizarse conforme se agoten las localidades.

Oasis volverá a Knebworth después de tres décadas

La presentación en Knebworth será uno de los momentos más esperados de Oasis Live 27. El regreso ocurrirá más de 30 años después de los dos conciertos que la agrupación realizó en ese lugar durante agosto de 1996.

En aquellas fechas, Oasis reunió a 250 mil personas. La demanda fue mucho mayor, pues solamente una décima parte de quienes solicitaron boletos consiguió asistir. En ese momento se estimó que los interesados representaban más del 4 por ciento de la población británica.