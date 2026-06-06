Lucía Méndez sufre aparatoso accidente en Monterrey; una persona le cayó encima | VIDEO

Lo que debía ser una presentación promocional del espectáculo Grandiosas terminó convirtiéndose en un momento de preocupación para Lucía Méndez. La reconocida actriz y cantante sufrió un accidente mientras atendía a los medios de comunicación en Monterrey, Nuevo León, donde se encontraba promocionando el show que reúne a varias figuras de la música mexicana.

El incidente ocurrió en medio de una intensa movilización de reporteros que intentaban acercarse a Alicia Villarreal para cuestionarla sobre los rumores relacionados con su vida sentimental. La situación generó empujones y movimientos repentinos entre los asistentes, provocando que Lucía Méndez perdiera el equilibrio y terminara en el suelo.

El video del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores de la artista, quienes inmediatamente buscaron conocer su estado de salud.

¿Qué le pasó a Lucía Méndez?

De acuerdo con los testimonios de quienes se encontraban en el lugar, la situación se salió de control cuando decenas de representantes de medios se acercaron de manera simultánea a Alicia Villarreal para obtener declaraciones exclusivas.

El movimiento repentino de la multitud provocó un efecto dominó entre los asistentes. En medio del caos, Lucía Méndez quedó atrapada entre las personas que intentaban avanzar y terminó cayendo.

Sin embargo, el golpe no terminó ahí. La propia artista explicó posteriormente que una persona cayó sobre ella durante el incidente, situación que le provocó molestias físicas en la columna vertebral.

“Juntas somos más fuertes”: Lucía Méndez y Alicia Villarreal se sinceran en entrevista para Sale el Sol Cuartoscuro

Aunque el momento fue breve, generó preocupación entre los presentes, quienes rápidamente acudieron para auxiliarla y ayudarla a incorporarse.

La lesión que sufrió la actriz

Tras el accidente, Lucía Méndez habló con los medios y explicó cómo se encontraba después de la caída.

“Ay, me lastimé”, admitió la artista al ser abordada en los pasillos del recinto. Luego precisó que la lesión fue producto de un impacto directo:

Me cayó alguien y me lastimó un poquito la columna vertebral.

La cantante explicó que decidió acudir a una revisión médica para descartar cualquier complicación derivada del golpe. Afortunadamente, confirmó que su estado de salud era estable y que no existían lesiones de gravedad.

Pese al susto, la intérprete continuó atendiendo a los reporteros y mantuvo una actitud positiva durante el resto de la jornada.

Además, evitó responsabilizar directamente a alguna persona por lo ocurrido y señaló que todo fue consecuencia de la aglomeración que se generó alrededor de Alicia Villarreal.

El interés por Alicia Villarreal detonó el caos

La conferencia de prensa estuvo marcada por el enorme interés mediático que existe actualmente alrededor de Alicia Villarreal.

Días antes del evento comenzaron a circular versiones sobre una presunta ruptura entre la cantante regiomontana y el creador de contenido Cibad Hernández, información que rápidamente despertó la curiosidad de los medios de comunicación.

A ello se suman los temas personales y legales que han colocado recientemente a Villarreal en el centro de la conversación pública.

Durante la conferencia, la artista decidió responder a las especulaciones y negó categóricamente cualquier separación sentimental. Incluso aseguró que desconocía el origen de dichos rumores.

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Por su parte, Hernández también rechazó las versiones que apuntaban a una ruptura y afirmó que la relación continúa con normalidad.

La búsqueda de declaraciones sobre este tema fue precisamente lo que provocó la concentración masiva de reporteros que terminó desencadenando el accidente de Lucía Méndez.

Más de cinco décadas de trayectoria artística

El accidente también generó preocupación debido a la larga y exitosa carrera de Lucía Méndez, considerada una de las figuras más importantes del entretenimiento latinoamericano.

Con más de 50 años de trayectoria, la actriz ha participado en exitosos proyectos que la han consolidado como un referente del espectáculo mexicano.

A lo largo de su carrera ha protagonizado proyectos que marcaron época y ha logrado construir una sólida base de seguidores dentro y fuera de México.

Por fortuna, el incidente ocurrido en Monterrey no pasó a mayores. Aunque el golpe le provocó molestias en la columna, la propia Lucía Méndez tranquilizó a sus admiradores al confirmar que recibió atención médica y que se encuentra bien.

La interprete Lucia Méndez Foto: Cuartoscuro

Mientras tanto, el video de la caída continúa circulando en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo y deseos de pronta recuperación para la artista.