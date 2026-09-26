Nuevo tráiler de Werwulf: Robert Eggers revela los detalles de su película

Se estrenó el nuevo tráiler completo de Werwulf. La reciente película de terror del director Robert Eggers muestra a detalle el aspecto visual y la trama central. El avance sustituye el críptico teaser corto de la semana pasada por un vistazo extenso a la producción.

Los fanáticos del género saturaron las redes sociales tras la publicación del video. La expectativa por la cinta crece exponencialmente conforme avanza la campaña promocional y los estudios liberan detalles del argumento oficial para las salas de cine.

La transformación del hombre lobo en Werwulf. Foto: Universal Pictures

La historia transporta al espectador a un pueblo aislado en la Inglaterra del siglo XIII. En este escenario lúgubre, los pobladores sufren la sangrienta amenaza de un hombre lobo que acecha los oscuros bosques aledaños a la comunidad.

Los actores Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe lideran el elenco para sobrevivir a la temible criatura. Los tres intérpretes enfrentan un alto desafío físico bajo las demandantes instrucciones del meticuloso director de cine independiente.

Werwulf llegará a los cines de México en enero de 2027. Foto: Universal Pictures

Willem Dafoe, un veterano colaborador del realizador, regresa a este equipo para aportar su intensidad histriónica al proyecto cinematográfico. Por su parte, los jóvenes Aaron Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp incursionan por primera vez en estas atmósferas opresivas de época.

Un formato audiovisual clásico y desaturado

El cineasta estadunidense optó por una estructura clásica para retratar esta historia de licantropía. El equipo de fotografía rodó toda la película en celuloide Super 35 mm, formato que arroja una relación de aspecto casi cuadrada, muy similar a los estándares del siglo pasado.

La paleta de colores del filme elimina los tonos vibrantes y cálidos por completo. Las pantallas proyectarán imágenes muy desaturadas, navegando estéticamente entre el sepia y el gris oscuro, justo para evocar la frialdad y suciedad de la Edad Media.

Aaron Taylor-Johnson en Werwulf. Foto: Focus Features

Esta decisión técnica y visual incorpora un marcado grano cinematográfico idéntico al de las producciones clásicas en blanco y negro. El recurso busca incrementar el tono realista y sombrío durante los sangrientos ataques del violento monstruo protagonista.

El rodaje aprovechó distintas locaciones naturales del Reino Unido para construir el decadente asentamiento medieval. La producción instaló campamentos base en el Bosque de Dean en Gloucestershire, el Parque Nacional de Dartmoor, Bourne Wood y los foros londinenses de Elstree.

El inminente salto hacia el romance de Shakespeare

Después de explotar el folclore del viejo continente, el director altera por completo su rumbo. El rotundo éxito de su ópera prima La Bruja en 2015 lo posicionó como referente del horror. Ahora, el artista abandona el terror para adentrarse en el drama romántico.

Las agencias productoras confirmaron esta semana que Eggers dirigirá una adaptación de Romeo y Julieta. La célebre y aclamada obra teatral de William Shakespeare recibirá un tratamiento visual fresco e innovador bajo la singular mirada del director norteamericano.

Werwulf tendrá a viejos conocidos de Robert Eggers como Willem Dafoe Foto: Universal Pictures

La trama relata el amor trágico e imposible entre dos jóvenes habitantes de Verona, Italia. Los poderosos clanes Capuleto y Montesco protagonizan la enemistad histórica que arruina el destino de los dos personajes principales de la literatura clásica universal.

La idea de filmar el drama surgió al finalizar el trabajo principal de la cinta de licántropos. El director redactaba un libreto distinto, pero el tono siniestro del texto lo obligó a pausar de tajo el proceso creativo por simple salud mental.