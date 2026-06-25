Werwulf: Robert Eggers revela primer vistazo de su brutal película de terror

El director estadounidense Robert Eggers presentó la primera imagen oficial de su nueva película de terror, Werwulf. La producción liberó una fotografía que muestra al actor Aaron Taylor-Johnson armado con una lanza y rodeado de perros feroces en medio de un bosque sombrío. Este proyecto consolida el regreso triunfal del cineasta al horror gótico tras su aclamada versión del clásico Nosferatu.

La cinta explora a profundidad la mitología del hombre lobo y transporta directamente al espectador a la fría Inglaterra del siglo XIII. El realizador neoyorquino armó un elenco espectacular con sus colaboradores habituales para dar vida a esta oscura visión de época. Nombres de peso como Lily-Rose Depp y el icónico veterano Willem Dafoe acompañan a Taylor-Johnson en los roles principales de esta macabra historia.

Robert Eggers en la premiere de Nosferatu. REUTERS

Los estudios involucrados mantienen un hermetismo absoluto respecto a los detalles específicos de la trama principal. Los productores evitaron cualquier tipo de filtración masiva que arruine las sorpresas de la narrativa antes del estreno oficial. La campaña publicitaria arrancó de manera agresiva con este primer vistazo que impactó a las redes sociales de manera instantánea.

Un descenso a la oscuridad cinematográfica

El cineasta describió este libreto como el material más denso y perturbador que jamás escribió en toda su galardonada trayectoria. El guionista islandés Sjón Sigurdsson, mundialmente reconocido por su labor en El Hombre del Norte y Lamb, unió fuerzas con el director. Ambos creativos unificaron ideas para llevar el terror folclórico a nuevos extremos de violencia y tensión psicológica.

Las productoras fijaron el estreno oficial en cines de Estados Unidos para el próximo 25 de diciembre de 2026. Los mercados internacionales, incluyendo las salas de México y el resto de Hispanoamérica, recibirán el largometraje a partir del 8 de enero de 2027. Esta agresiva estrategia de lanzamiento invernal busca acaparar la taquilla mundial con una propuesta de clasificación madura.

Aaron Taylor-Johnson en Werwulf. Foto: Focus Features

El esperado regreso de Eggers genera altísimas expectativas en la industria tras el estreno de su proyecto vampírico hace justamente un año y medio. Aquella impecable obra cosechó múltiples aplausos de la crítica especializada, pero sufrió carencias en la recaudación comercial. Ahora, el director busca conquistar a las audiencias masivas con su brutal reinterpretación del mito licántropo.

Innovación técnica y terror en formato físico

El apartado visual promete destacar como uno de los pilares fundamentales del éxito de esta escalofriante producción. El cineasta repitió su probada fórmula de trabajo junto a su director de fotografía de cabecera, Jarin Blaschke. El equipo rodó la totalidad del largometraje utilizando formato físico de 35mm, rechazando rotundamente la facilidad de las cámaras digitales modernas.

El departamento de postproducción aplicó un complejo tratamiento ortocromático para alterar radicalmente los colores originales de la imagen. Esta antigua técnica fotográfica daña deliberadamente los tonos de piel de los actores frente a la lente de la cámara. El aterrador resultado dota a los personajes de un aspecto enfermizo, pálido y alarmantemente cercano a la putrefacción.

Escenario de la película de Werwulf. Foto: Focus Features

Los técnicos del prestigioso estudio lograron una hazaña adicional dentro de la industria cinematográfica actual. Los artistas incorporaron la estructura y textura del grano característico del celuloide en blanco y negro sobre la película a color. Esta compleja mezcla química y digital otorga a la cinta una identidad visual cruda, áspera y completamente única en la pantalla grande.

La ambiciosa apuesta visual apunta directamente a satisfacer a los puristas del cine de género y del terror atmosférico. Los amantes del horror gótico disfrutarán pronto de una experiencia inmersiva diseñada milimétricamente para incomodar al espectador. La cuenta regresiva definitiva para descubrir la cacería del monstruo ya comenzó en la cartelera mundial.