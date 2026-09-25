Werwulf de Robert Eggers: Da a conocer su primer teaser oficial, elenco y fecha de estreno

La distribuidora lanzó un breve teaser de Werwulf, la nueva película de terror del aclamado director Robert Eggers. El críptico avance de apenas unos segundos preparó el terreno mediático para la inminente revelación del tráiler oficial. Este material promocional completo verá la luz el día de mañana en todas las plataformas digitales de la productora.

Esta esperada cinta marca el regreso a la pantalla grande del meticuloso realizador estadounidense detrás de perturbadores éxitos como La Bruja, El Faro y Nosferatu. Con el actor Aaron Taylor-Johnson en el papel principal, la ambiciosa producción promete llevar el clásico mito de los hombres lobo a un territorio cinematográfico mucho más visceral.

Aaron Taylor-Johnson en Werwulf. Foto: Focus Features

La película llegará oficialmente a las salas de cine de México el próximo jueves 7 de enero de 2027. Con esta fecha confirmada por los distribuidores, el largometraje busca inaugurar la taquilla de terror del año y acaparar la atención del público aficionado a los relatos oscuros.

Un viaje de sangre a la Inglaterra del siglo XIII

La trama principal de Werwulf transporta al espectador directamente a la cruda e inhóspita Inglaterra del siglo XIII. El guion narra la incesante tragedia de un humilde agricultor víctima de la licantropía, una antigua y despiadada maldición. Este padecimiento físico y mental lo transforma en un sanguinario hombre lobo durante cada noche de luna llena.

Las dolorosas metamorfosis del protagonista desencadenan rápidamente una violenta ola de brutales asesinatos. Estas sanguinarias muertes desatan el pánico absoluto y siembran la paranoia dentro de una comunidad rural completamente aislada. Los habitantes del lugar enfrentan la carnicería nocturna atrapados entre una densa niebla y el pesado arraigo de la superstición local.

Werwulf llegará a los cines de México en enero de 2027. Foto: Universal Pictures

El particular enfoque narrativo de Eggers brinda una nueva y desgarradora perspectiva a este clásico subgénero del terror de monstruos. El personaje principal lucha desesperadamente contra su bestial naturaleza aferrándose al profundo amor que siente por su esposa y sus hijos. Este vínculo familiar representa su única y frágil vía para revertir la transformación y conservar su humanidad frente al instinto depredador.

El director promete entregar al público un estremecedor relato cargado de su ya característico rigor histórico, precisión de diseño de producción y una atmósfera agobiante. Los fieles seguidores del cineasta esperan una ejecución audiovisual impecable, manteniendo la altísima tensión psicológica construida minuciosamente en sus aclamados trabajos anteriores.

Elenco estelar y grandes expectativas en taquilla

El reparto de la cinta reúne a reconocidas figuras de la industria hollywoodense bajo la estricta batuta directiva de Robert Eggers. Aaron Taylor-Johnson, mundialmente conocido por su destacado trabajo actoral en 28 años después, asume el enorme reto físico de encarnar a esta torturada criatura.

A su lado destaca enormemente la participación coestelar de Lily-Rose Depp, actriz que capturó fuertes reflectores internacionales tras su paso por la polémica serie The Idol. El multigalardonado veterano Willem Dafoe, quien recientemente participó en la cinta Kinds of Kindness, vuelve al set para colaborar nuevamente con el cineasta tras su elogiada dupla creativa.

Werwulf tendrá a viejos conocidos de Robert Eggers como Willem Dafoe Foto: Universal Pictures

El talentoso ensamble actoral de la producción suma a talentos emergentes y rostros muy consolidados del género de suspenso y fantasía. Bodhi Rae Breathnach, destacado actor de Shelter: El protector, y el imponente Ralph Ineson, próximo a estrenar la superproducción Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, aportan su innegable fuerza escénica al elenco.

Finalmente, el actor Jack Morris, figura central del proyecto Estragos, también integra las filas de los aterrados pobladores de esta violenta aldea medieval. Los múltiples complejos exhibidores de todo el territorio nacional proyectarán Werwulf a partir de la primera semana de enero de 2027, fijando el primer gran evento cinematográfico del año.