Mission Completed: La música tiene el control en 'GTA VI'

La música del Grand Theft Auto VI ya está sonando, y es mucho antes de que la nueva entrega de uno de los videojuegos más violentos llegue a las consolas el próximo 19 de noviembre.

Y es que Rockstar Games anunció GTA VI: The Album, un disco oficial de 34 canciones originales que acompañará el lanzamiento, del que hasta ahora se conocen seis sencillos que reúne nombres desde el rapero Travis Scott hasta los argentinos Catriel & Paco Amoroso, siendo la primera vez que los artistas hacen música original e inédita para el videojuego, mismo donde antes se colocaban canciones que no habían sido pensadas para la atmósfera del mismo, sino que ya existían antes de que se incorporara la música a las misiones.

La serie de videojuegos nació en 1997, pero Grand Theft Auto III, en 2001, fue el que estableció el formato moderno de la franquicia y llevó las canciones licenciadas a su mundo tridimensional. Un año después, GTA Vice City convirtió sus estaciones de radio en uno de los elementos más recordados de aquella entrega: el jugador podía escuchar rock, hip hop, música electrónica, funk o pop mientras recorría una ciudad inspirada en el Miami de los años 80 a bordo de un automóvil.

La selección musical no sólo acompañaba la acción. Todo se convirtió en estaciones de radio ficticias que tenían locutores reales, comerciales ficticios y programas diseñados para reproducir el lenguaje de la radio de aquella época. Una canción podía aparecer mientras el jugador conducía, quedando ligada a una ciudad, una persecución o simplemente a las horas que el jugador pasaba frente a la consola. San Andreas amplió esa fórmula enfocándola hacia el hip hop, el funk, el soul y el rock californiano y aún más importante la música latina; GTA IV trasladó el concepto a una Nueva York ficticia y GTA V lo convirtió en una plataforma todavía más amplia.

CA7RIEL & Paco Amoroso Pável Jurado

En GTA V, lanzado en 2013, apareció FlyLo FM, una estación conducida por Flying Lotus, productor estadunidense que mezcla electrónica, hip hop y jazz. El propio músico habló del efecto de esa exposición en una entrevista con Stereogum en 2014, después de participar en el videojuego: “Muchos chicos jóvenes me han contactado y me han dicho: ‘Escuché de ti por GTA’”. También contó que algunos jugadores habían conocido a Aphex Twin (otro productor y DJ) a través de las canciones que sonaban en su estación.

El caso muestra una relación que Rockstar buscó ampliar deliberadamente más adelante. En una entrevista publicada por DJ Mag 2020, Ivan Pavlovich, director musical de Rockstar Games, explicó que una de las satisfacciones de su trabajo era escuchar que alguien había descubierto música en las estaciones de GTA. “Para nosotros, darle al jugador la mejor experiencia, acercarlo a nueva música, nuevos DJ y nuevos artistas, es para lo que está está plataforma”, afirmó.

La estrategia también abrió espacio para sonidos mexicanos. Camilo Lara, productor detrás del Instituto Mexicano del Sonido, fue invitado a seleccionar la música de East Los FM, una estación de GTA V que mezclaba hip hop, rock, cumbia, música regional y electrónica. En una entrevista con Revista El Duende de 2013, Lara explicó que Rockstar lo contactó por Facebook y después lo llevó a Los Ángeles.

Me dejaron hacer lo que quisiera. Hice un playlist más ‘malandrín’, de la música que me gustaba, con muchos géneros al mismo tiempo”, contó Camilo Lara.

En una entrevista con Ibero 90.9, Lara explicó que volvió a jugar Vice City para entender qué buscaba Rockstar. Recordó estaciones de aquella edición del videojuego como Wave 103 y Flash FM, con canciones de A Flock of Seagulls, Spandau Ballet y Kate Bush. De ahí tomó parte de la inspiración para construir East Los FM. “Lo hicieron sabiendo que mi gusto iba a tener mucha variedad de bandas”, dijo en aquella conversación.

Incluso, dentro de Rockstar había conciencia de que esa selección podía cruzar la frontera del videojuego. En 2013, durante una entrevista con The Guardian por el lanzamiento de GTA V, Dan Houser, cofundador y entonces responsable creativo de Rockstar, recordó haber conducido por Inglaterra después de Vice City. En la radio real comenzaron a aparecer varias canciones que habían formado parte del videojuego.

Pensé: ‘Guau, los juegos están empezando a tener influencia’”, contó Houser. En esa misma entrevista explicó que dentro de Rockstar ya encontraban música nueva a través de videojuegos y que no veía extraño que ese descubrimiento ocurriera en sentido contrario.

Para GTA V, esa filosofía alcanzó una escala mayor: alrededor de 240 canciones licenciadas fueron distribuidas entre sus estaciones, con géneros que iban del funk y el rock al hip hop y la electrónica. Además, Rockstar incorporó una partitura dinámica para acompañar las misiones, de modo que la música también pudiera modificar su intensidad conforme avanzaba la acción.

PinkPantheress Reuters

El efecto no quedó limitado a los artistas que ya tenían una carrera consolidada. En 2021, el DJ y locutor británico Gilles Peterson contó a Beatport que sus propios hijos y sus amigos habían descubierto su trabajo por GTA, no por la radio o los festivales donde había construido su trayectoria. “Mis hijos me descubrieron a través de Grand Theft Auto”, dijo. También destacó que el videojuego permitía introducir canciones que muchos jugadores jamás habían escuchado.

Ahora Rockstar vuelve a llevar esa relación un paso más allá. Ya no se trata únicamente de elegir canciones existentes para una estación: GTA VI: The Album reúne composiciones originales y coloca a artistas de rap, electrónica, pop, música latina, country y rock dentro de un mismo proyecto musical.

Desde Vice City hasta el nuevo álbum, GTA ha utilizado el universo del videojuego para construir sus ciudades, misiones, personajes, pero también ha construido una ruta en sentido que lleva a sus jugadores desde el videojuego hasta la música.

¿Quiénes son hasta ahora los artistas confirmados?

Travis Scott es uno de los principales nombres del rap estadunidense contemporáneo.

Future es una figura central del trap de Atlanta y Metro Boomin, uno de sus productores más conocidos.

PinkPantheress y Fred again.. representan una generación vinculada al pop y la electrónica británica.

Rauw Alejandro se mueve entre el reguetón y el pop latino.

Morgan Wallen es uno de los cantantes más populares del country estadunidense.

Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, pertenece a una generación que comenzó a grabar música más de medio siglo atrás.

Rauw Alejandro AFP

Las canciones latinas que han retumbando en GTA

Elvis Crespo — Suavemente — GTA IV: Episodes from Liberty City.

— Calle 13 — Atrévete-Te-Te — GTA IV.

— Tito Puente — Oye cómo va — GTA: Vice City Stories.

— Celia Cruz & Johnny Pacheco — Químbara — GTA: Vice City Stories.

— Don Omar — Salió el sol — GTA IV.

— Wisin & Yandel — Sexy Movimiento — GTA IV.

— Hechizeros Band —

El sonidito — GTA V.

— Maldita Vecindad — Pachuco — GTA V.

— Los Tigres del Norte — La granja — GTA V

— Daddy Yankee — Impacto — GTA IV.