Los Tigre del Norte en Tiny Desk: fecha y hora de estreno

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk Concert, la popular serie musical de NPR Music, y los seguidores de la agrupación ya están emocionados por esta participación de la banda musical mexicana de música norteña.

Después de que Panteón Rococó participó en el formato destacando su apoyo a Palestina, migrantes y personas desaparecidas, ahora toca el turno a los originarios de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa.

La presentación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk llega tras los éxitos que últimamente han conseguido tanto en Estados Unidos como en México, razón por la que acapara la atención de su público que los ha seguido a lo largo de su trayectoria.

¿Cuándo y a qué hora sale el Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Los Tigre del Norte en Tiny Desk. YT NPR Music

A través de redes sociales se anunció que será este jueves 15 de octubre del 2026, a las 10:00 horas, cuando se estrene el Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

La presentación estará disponible en el canal oficial de YouTube de NRP Music y formará parte de una edición especial de “El Tiny”, realizada con motivo del Mes de la Herencia Hispana.

Se espera que los músicos ofrezcan una interpretación acústica e íntima, que logre llevar la esencia de la música norteña a una audiencia internacional.

Esta sesión con Los Tigres del Norte, cerrará las celebraciones dedicadas a la herencia hispana en Estados Unidos.

Y para cerrar el mes… @lostigresdelnorte aquí para acordarnos, Somos Más Americanos”, se lee en la publicación en Instagram de NPR Music.

¿Quiénes se presentaron en El Tiny?

Como parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana 2026, NPR Music presentó “El Tiny”, una edición especial de sus famosos Tiny Desk Concerts que reúne a artistas de distintos países y géneros musicales para celebrar la diversidad de la música latina.

Los Tigre del Norte en Tiny Desk. YT NPR Music

La programación incluyó desde propuestas de pop y rock hasta cumbia, jazz y música regional, entre ellos:

Mon Laferte : La cantante chilena-mexicana inauguró la serie con una presentación cargada de emoción. Interpretó temas como “Femme Fatale” y “No Le Regales Tu Corazón”, canción durante la cual se conmovió hasta las lágrimas.

: La cantante chilena-mexicana inauguró la serie con una presentación cargada de emoción. Interpretó temas como “Femme Fatale” y “No Le Regales Tu Corazón”, canción durante la cual se conmovió hasta las lágrimas. Los Mirlos : La agrupación peruana llevó al escenario la cumbia amazónica, caracterizada por sus guitarras eléctricas y sonidos psicodélicos. Su presentación también puso en primer plano las raíces musicales de la Amazonía peruana y la trayectoria del grupo.

Yendry : La cantante dominicana representó el pop latino contemporáneo, con una propuesta que combina diferentes influencias musicales y refleja la evolución de los sonidos de la región.

Alex Ferreira : El cantautor dominicano ofreció una interpretación íntima en la que destacaron sus letras sensibles y sus arreglos de guitarra. Su estilo combinó elementos de la música independiente con ritmos de influencia tropical.

Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba : La saxofonista chilena y el pianista cubano unieron sus talentos en una sesión dedicada al jazz. Su presentación destacó por la conexión entre ambos instrumentos y los matices de la tradición musical cubana.

Panteón Rococó : La banda mexicana llevó la energía del ska al formato de NPR, con una mezcla de rock, cumbia y ritmos caribeños. Además de interpretar algunos de sus temas más conocidos, incluyó canciones con mensajes sociales relacionados con la realidad mexicana.

Tim Bernardes : El músico brasileño ofreció una presentación íntima, acompañada principalmente por su guitarra y su voz. Sus interpretaciones sobresalieron por la sensibilidad de sus composiciones y la combinación de melancolía y esperanza en sus letras.

Los Texmaniacs : La agrupación estadounidense de música tejana puso en primer plano el sonido del acordeón y la tradición musical de la frontera entre México y Texas. Su participación destacó por la combinación de ritmos tradicionales con elementos contemporáneos.

Draco Rosa: El músico puertorriqueño presentó una selección de su repertorio de rock en español y rock alternativo. Su interpretación destacó por la intensidad vocal y los arreglos instrumentales, que incorporaron matices cercanos al jazz.

Con esta selección, El Tiny buscó mostrar la variedad de estilos que forman parte de la música latina, desde las propuestas contemporáneas hasta los géneros ligados a las raíces y tradiciones de distintas comunidades. La iniciativa se enmarca en el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, fecha en la que cerrarán Los Tigres del Norte.

¿Qué es Tiny Desk Concert?

Los Tiny Desk Concerts son una serie de conciertos en vivo creados por NPR Music, la división musical de la radio pública estadounidense National Public Radio. El proyecto comenzó en 2008 y consiste en invitar a cantantes y agrupaciones a interpretar sus canciones en un espacio pequeño e íntimo, detrás de un escritorio en las oficinas de NPR, en Washington D. C.

Una de las características principales de este formato es su sencillez, ya que prescinde de los grandes escenarios y las producciones visuales para dar protagonismo a la voz, los instrumentos y la interpretación de los artistas. A lo largo de los años, la serie ha reunido a músicos de distintos géneros, como pop, rock, jazz, hip-hop y música regional, y se ha convertido en una plataforma reconocida internacionalmente.