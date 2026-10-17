NPR elimina mensaje de Félix Contreras sobre migrantes y desata críticas en redes

Un mensaje sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos desató una ola de comentarios en redes sociales, luego de que fuera eliminado de la versión del Tiny Desk de Los Tigres del Norte publicada en YouTube.

La intervención de Félix Contreras, productor, fue recortada de la presentación de la agrupación mexicana por parte de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. La decisión generó cuestionamientos entre los usuarios, quienes expresaron su rechazo a la edición y compartieron las palabras que quedaron fuera del video.

NPR corta mensaje de Félix Contreras sobre los migrantes

Durante la presentación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk, Félix Contreras hizo referencia a distintos episodios de la historia relacionados con la comunidad migrante en Estados Unidos.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez, puedes volver a 1848, cuando cambiaron la frontera”, comenzó el productor.

Posteriormente, recordó la Operación Wetback, una campaña de deportaciones masivas de personas, después de la Segunda Guerra Mundial.

Al terminar su intervención, el también periodista presentó a Los Tigres del Norte para dar paso a la música de la agrupación.

NPR aclara la edición del mensaje de Félix Contreras

Tras la polémica, NPR compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido con el video de Los Tigres del Norte.

“Como saben nuestros fans de Tiny Desk, normalmente no publicamos presentaciones para nuestros conciertos. Hemos restaurado este en la versión NPR punto org de nuestro escritorio Los Tigres del Norte Tiny Desk después de retirarlo temporalmente para revisión editorial, reconociendo que el tema compartido es emotivo y complejo y algo con lo que muchos oyentes y personal de redacción están lidiando. Esperamos tener pronto actualizado el vídeo de YouTube”, se lee en la publicación.

Con este comunicado, la emisora informó que la presentación fue restaurada en su sitio web después de una revisión editorial y señaló que el tema abordado es complejo y sensible para parte de su audiencia y de su equipo.

Usuarios reaccionan al mensaje de Félix Contreras eliminado de YouTube

La edición del Tiny Desk, que acumulaba 2.8 millones de visualizaciones, provocó una ola de comentarios de usuarios que cuestionaron la eliminación de las palabras de Félix Contreras.

Además de expresar su inconformidad, algunos internautas aprovecharon las redes sociales para compartir por escrito el fragmento que fue recortado del video publicado en YouTube.

De esta manera, la intervención del productor se convirtió en uno de los temas de conversación alrededor de la presentación de Los Tigres del Norte, mientras la emisora informó que continuaba revisando la publicación de YouTube.