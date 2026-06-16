¿Héctor Parra tiene pareja en prisión? Aída Pierce, exnovia del actor, reacciona a los rumores

Héctor Parra volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales debido a los rumores que apuntan a una supuesta relación sentimental dentro de la cárcel. Las versiones fueron retomadas recientemente por la actriz y comediante Aída Pierce, quien fue su pareja hace unos años.

Aunque la charla comenzó con preguntas relacionadas con Daniela Parra, hija del actor, y su participación en MasterChef, la conversación cambió cuando surgió el nombre de Héctor Parra y las especulaciones que circulan en internet sobre su vida personal mientras permanece en prisión.

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¿Qué dijo Aída Pierce sobre el supuesto novio de Héctor Parra?

Al ser cuestionada sobre los comentarios que se han difundido en redes sociales y plataformas de video, Aída Pierce reconoció que ha escuchado las versiones que señalan que el actor tendría una pareja dentro del centro penitenciario.

“Yo no sé si tiene un enamorado ahí, pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz”.

Las declaraciones llamaron la atención de los reporteros, quienes le preguntaron directamente si los rumores señalaban que la supuesta pareja del actor era un hombre.

“Sí, hombre. Bueno, eso dicen en el YouTube”.

Sin embargo, Pierce también aclaró que no tiene información de primera mano sobre la situación y que únicamente conoce lo que se ha comentado en redes sociales y algunos canales de internet.

hector parra

Más allá de la polémica generada por sus palabras, la actriz destacó la importancia de mantener una buena salud mental cuando una persona enfrenta una situación de reclusión.

“Que haga su vida, sobre todo que se mantenga en óptimo estado mental allá adentro porque no ha de ser nada fácil estar encerrado… si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente, yo digo que hay que dar gracias a Dios”.

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Durante la misma conversación, Aída Pierce aseguró que tener a alguien en quien confiar puede representar un respaldo emocional importante, especialmente en circunstancias complicadas.