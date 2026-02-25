Frentes políticos / 25 de febrero de 2026

1. Freno. Mientras el debate político se concentra en reformas y disputas internas, la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Morales, ejecuta una de las ofensivas más contundentes contra el narcotráfico en años. Bajo el marco del Entendimiento Bicentenario, febrero dejó casi 10 toneladas de cocaína aseguradas en altamar, además de metanfetamina y fentanilo decomisados en BCS, territorio permisivo del gobernador Víctor Castro Cosío. El impacto para el Cártel del Pacífico y el CJNG es millonario. Con inteligencia compartida con EU, control portuario y vigilancia satelital, la Marina logra resultados medibles, no promesas.

2. Partidos. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum no sólo incomoda a la oposición, también fractura al PVEM. En el Senado ya se asoman dos bloques, los llamados “sandía”, morenistas con camiseta verde, como Luis Alfonso Silva Romo, quienes votarían sin matices a favor. En cambio, Manuel Velasco y Jorge Carlos Ramírez Marín advirtieron que no acompañarían cambios que debiliten la representación plural o recorten financiamiento sin consenso. El problema para Morena, que lidera Luisa Alcalde, es aritmético: aun con aliados divididos, no alcanzan mayoría calificada. La reforma empieza cuesta arriba... y habrá que ver si pueden resolver.

3. Experiencia. En medio del ruido por la reforma electoral, el símbolo más reconocido de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas, optó por la mesura. Sin conocer aún el proyecto presidencial, llamó a mejorar lo que deba mejorarse, pero con congruencia constitucional y diálogo amplio. Planteó revisar la sobrerrepresentación en el Senado y avanzar hacia una proporcionalidad más directa en Diputados. No fue un aval ni un rechazo: fue una invitación a debatir con seriedad. En tiempos de mayorías aceleradas y oposiciones debilitadas, la voz de la experiencia, Cárdenas, propone menos consigna y más arquitectura institucional. Escúchenlo.

4. Conciliador. Fiel a su costumbre, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aparece para acercar acuerdos. Dijo que la presidenta Sheinbaum presentará hoy la propuesta de iniciativa de reforma electoral en la mañanera, pero seguirá abierta la negociación para llegar a un consenso. Tras la reunión en Palacio Nacional con la Presidenta, el coordinador de los legisladores del Partido Verde, Carlos Puente, y del Trabajo, Reginaldo Sandoval; además de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, Monreal reconoció que aún existen “indefiniciones” en diversos puntos, pero ya se acercan los acuerdos. El diputado es garantía de consensos.

5. Ternurita. Ya que estamos, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, decidió plantarse ante Elon Musk con una arenga soberanista que sonó más a consigna que a estrategia. El empresario ironiza y la dirigente de Morena responde con un “a México se le respeta” que encendió a la militancia… pero difícilmente inquieta en Silicon Valley. En la era del poder digital, el choque no es parejo, mientras uno controla el algoritmo; la otra apela al orgullo nacional. Mucho aplauso en casa, poca incidencia afuera. Ternurita política frente al músculo tecnológico. Ah, y la queja la hizo desde la plataforma X, empresa de Musk. ¡Plop!