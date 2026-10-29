"No sabíamos nada": hija de Valentín Elizalde explota contra documental de HBO

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez no sólo por el interés que sigue despertando su muerte, sino por la reacción de su hija Valentina ante el anuncio de un documental que reconstruirá el caso.

La producción, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, llegará a HBO Max el próximo 12 de noviembre de 2026. El proyecto promete presentar testimonios y material de archivo sobre el homicidio del cantante, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por Valentina Elizalde, quien utilizó las redes sociales para expresar su molestia. La joven aseguró que sus familiares no estaban enterados de la realización de la serie y puso en duda los motivos detrás de esta producción.

Sus comentarios también abrieron otra discusión: el uso de la imagen y la historia de su padre en proyectos audiovisuales, especialmente cuando se acerca un nuevo aniversario de su muerte.

Valentina Elizalde cuestiona el documental de HBO: "La familia no tenía ni idea"

Después de que HBO Max compartiera información sobre la docuserie, Valentina Elizalde reaccionó en las publicaciones de la plataforma. La hija del intérprete de Vete Ya dejó claro que, según ella, la familia no había recibido información sobre el proyecto.

La familia no tenía ni idea de esta serie, expresó la joven, quien también lanzó un comentario sobre las posibles intenciones detrás de la producción.

En otro de sus mensajes aseguró que el documental vendría "de parte de alguien más para limpiar imagen". Aunque sus palabras generaron preguntas entre los seguidores del cantante, Valentina no mencionó directamente a quién se refería ni explicó qué aspectos de la historia considera que podrían favorecer a esa persona.

Después de que HBO Max compartiera información sobre la docuserie, Valentina Elizalde reaccionó en las publicaciones de la plataforma. IG valentina__elizalde / IG valentinelizalde__oficial

Pero su reclamo no terminó ahí. La joven también cuestionó los permisos relacionados con la utilización de la imagen de Valentín Elizalde y preguntó directamente: "¿Y los derechos de imagen?".

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una respuesta pública de HBO Max a los señalamientos. Tampoco se ha explicado qué integrantes de la familia participaron en la producción o si las hijas del cantante fueron invitadas a compartir su testimonio.

La polémica por los derechos de imagen de Valentín Elizalde

El reclamo de Valentina no es completamente nuevo. En años anteriores, la joven ya había hablado sobre los derechos relacionados con la imagen de su padre y la posibilidad de realizar producciones sobre su vida.

En 2024, señaló que ella y sus hermanas, Gabriela y Valeria, tenían derechos sobre la imagen del cantante por ser sus herederas. También cuestionó la posibilidad de que se desarrollara una serie biográfica sin que todas las involucradas estuvieran de acuerdo.

En ese momento, Valentina manifestó que no había firmado una autorización para una producción de ese tipo, pues consideraba importante respetar la memoria de su padre.

El reclamo de Valentina no es completamente nuevo. En años anteriores, la joven ya había hablado sobre los derechos relacionados con la imagen de su padre IG valentinelizalde__oficial

Ahora, con el anuncio de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, la discusión vuelve a aparecer. Sin embargo, todavía no se conocen los acuerdos bajo los cuales se realizó la docuserie ni qué materiales se utilizaron para contar la historia del intérprete.

La producción tiene previsto estrenarse el 12 de noviembre, apenas 13 días antes de que se cumplan dos décadas del asesinato del cantante.

El peritaje que podría aportar información sobre el asesinato del Gallo de Oro

Mientras cuestiona el documental, Valentina también ha expresado su interés por conocer más detalles sobre lo que ocurrió la noche en que su padre fue asesinado.

El pasado 5 de octubre de 2026, la joven habló sobre su intención de buscar respuestas y explicó que estaba en contacto con un abogado para revisar el caso. Sin embargo, no confirmó que hubiera iniciado un procedimiento formal para reabrir la investigación.

Otro elemento que ha llamado la atención es la existencia de un supuesto peritaje alterno que habría permanecido bajo resguardo familiar durante años. De acuerdo con la información compartida, el documento habría sido localizado por Camila Valencia, madre del cantante.

Mientras cuestiona el documental, Valentina también ha expresado su interés por conocer más detalles sobre lo que ocurrió la noche en que su padre fue asesinado. Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy

Hasta ahora, su contenido no se ha hecho público, por lo que no se puede asegurar que incluya pruebas nuevas o información capaz de modificar lo que se conoce sobre el homicidio.

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Tenía 27 años y su muerte se convirtió en uno de los casos más recordados de la música regional mexicana.

A dos décadas de aquel crimen, su historia volverá a la pantalla con la producción de HBO Max. No obstante, antes de su estreno, el reclamo de Valentina deja una pregunta sobre la mesa: ¿quiénes participaron en el documental y qué acuerdos se hicieron para contar la historia del Gallo de Oro?