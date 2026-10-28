Valentín: La muerte del Gallo de Oro: ¿cuándo se estrena el documental sobre Valentín Elizalde en HBO?

Valentín Elizalde volverá a ser protagonista de una producción que busca recordar uno de los episodios más impactantes de la música regional mexicana. A casi 20 años de su asesinato, HBO prepara una serie documental que abordará la muerte del cantante conocido como El Gallo de Oro.

El intérprete de temas como Vete ya y A mis enemigos dejó una huella importante en la música mexicana, pero su carrera terminó de manera trágica en noviembre de 2006, cuando fue atacado a balazos después de ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas.

Valentín Elizalde IG valentinelizalde__oficial

Ahora, su historia llegará a la pantalla con una producción que retomará los acontecimientos relacionados con su fallecimiento y las circunstancias que rodearon aquella madrugada, cuando el cantante tenía apenas 27 años y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

¿De qué tratará el documental de Valentín Elizalde en HBO?

La serie documental llevará por título Valentín: La muerte del Gallo de Oro y estará enfocada en la historia del cantante mexicano, así como en los hechos que marcaron sus últimos momentos de vida.

El proyecto abordará el asesinato del intérprete, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, un acontecimiento que conmocionó a miles de seguidores y a diferentes figuras de la industria musical.

Valentín Elizalde Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy

Uno de los aspectos que ha mantenido vigente el interés por su muerte son las interrogantes que surgieron alrededor del ataque, pues con el paso de los años se han difundido distintas versiones sobre las posibles razones detrás de lo ocurrido.

Por ahora, tampoco se ha informado cuántos episodios tendrá la serie ni si participarán familiares, amigos o personas cercanas a Valentín Elizalde para compartir sus testimonios.

¿Cuándo se estrena el documental de Valentín Elizalde?

De acuerdo con HBO, Valentín: La muerte del Gallo de Oro llegará a la plataforma de streaming el próximo 12 de noviembre.

El lanzamiento se realizaría pocos días antes de que se cumplan dos décadas del asesinato del cantante, una fecha que cada año es recordada por sus seguidores y su familia a través de publicaciones, homenajes y canciones.

¿Cómo murió Valentín Elizalde?

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue asesinado después de presentarse en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, donde había ofrecido un concierto ante sus seguidores.

Tras finalizar su presentación, el cantante salió del recinto a bordo de una camioneta acompañado de integrantes de su equipo. Sin embargo, poco después, el vehículo fue atacado por un grupo de hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones.

valentin elizalde

Como consecuencia de la agresión, el intérprete perdió la vida junto con su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reynaldo Ballesteros.

La noticia se dio a conocer rápidamente y provocó conmoción, especialmente porque el cantante era una de las figuras más populares del regional mexicano en ese momento y había conseguido numerosos éxitos durante su trayectoria.

Con el paso de los años surgieron diferentes teorías sobre los motivos del asesinato. Una de las más conocidas relaciona el ataque con la interpretación de la canción A mis enemigos, aunque esta versión no ha sido confirmada como la causa del crimen.

Tano Elizalde y Valentín Elizalde IG

Además, también se ha especulado que su primo Tano Elizalde, quien estuvo presente la noche en el que el cantante fu asesinado, habría estado involucrado en los hechos.

¿Quién fue Valentín Elizalde, el Gallo de Oro?

Nacido el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, Valentín Elizalde Valencia fue un cantante que logró destacar dentro del regional mexicano gracias a su particular estilo y su característica voz.

Conocido popularmente como El Gallo de Oro, el artista alcanzó una gran popularidad durante los primeros años de la década de los 2000, especialmente por sus corridos y canciones románticas.

Entre sus temas más recordados se encuentran Vete ya, Como me duele, Soy así, A mis enemigos y Te quiero así, canciones que continúan formando parte de las listas de reproducción de miles de personas.