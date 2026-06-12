“No me cuenten secretos”: Olivia Rodrigo confiesa que perdió el 60% de la audición en un oído

Olivia Rodrigo habló recientemente sobre un detalle de su salud que muchos de sus seguidores desconocían.

Durante una entrevista en KISS FM UK, la cantante contó que tiene una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo, una condición que descubrió cuando iba al kínder y con la que ha vivido desde entonces.

La intérprete de “Drivers License” explicó que ya está acostumbrada a esta situación e incluso bromeó sobre ello al asegurar que, si alguien intenta contarle un secreto desde ese lado, probablemente no logrará escucharlo.

Olivia Rodrigo confiesa que perdió el 60% de la audición en un oído IG oliviarodrigo

¿Qué problema de audición tiene Olivia Rodrigo?

Durante la entrevista, Olivia Rodrigo explicó que vive con una condición conocida como hipoacusia unilateral.

Esto significa que la pérdida de audición afecta únicamente uno de sus oídos, mientras que el otro mantiene una capacidad auditiva normal.

En su caso, la situación se presenta en el oído izquierdo y, según contó, fue detectada cuando apenas era una niña.

Una de las anécdotas que compartió durante la conversación estuvo relacionada con los secretos.

Entre risas, comentó que si alguien intenta susurrarle algo del lado izquierdo, probablemente no entenderá lo que le están diciendo.

Por eso suele pedir a las personas que se coloquen del lado derecho cuando necesitan hablarle con claridad.

¿Qué es la hipoacusia unilateral que afecta a Olivia Rodrigo?

La hipoacusia unilateral es una condición que provoca una disminución parcial o total de la capacidad auditiva en uno de los oídos.

Las personas que viven con ella pueden desarrollar distintas estrategias para adaptarse a situaciones cotidianas, especialmente en espacios con mucho ruido o cuando necesitan identificar de dónde proviene un sonido.

La cantante ha pasado gran parte de su vida adaptándose a esta realidad y aprendiendo a convivir con ella.

Por eso, durante la entrevista habló del tema como algo que forma parte de su día a día y no como una situación que limite sus actividades.

Olivia Rodrigo confiesa que perdió el 60% de la audición en un oído IG oliviarodrigo

¿Cómo ha impactado esta condición en la carrera de Olivia Rodrigo?

La trayectoria de Olivia Rodrigo demuestra que la condición nunca se convirtió en un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

Desde el lanzamiento de “Drivers License”, la cantante se ha consolidado como una de las figuras más importantes del pop actual.

Su álbum debut rompió récords de reproducciones, sus giras han agotado entradas en distintas partes del mundo y sus canciones se mantienen entre las más escuchadas por el público joven.

Además, ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la industria musical durante los últimos años.

Todo ello mientras convive con una condición que descubrió cuando todavía estaba en la escuela.

Olivia Rodrigo confiesa que perdió el 60% de la audición en un oído IG oliviarodrigo

Olivia Rodrigo continúa enfocada en su nueva etapa musical

Actualmente, Olivia Rodrigo se encuentra promocionando “What’s Wrong With Me?” y el resto de las canciones que forman parte de su nuevo proyecto musical.

A lo largo de los últimos años, la artista ha demostrado una facilidad especial para conectar con el público a través de letras personales y experiencias que comparte abiertamente con sus seguidores.