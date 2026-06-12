Copa del Mundo se ‘desinfla’ en vivo durante show inaugural del Mundial en Canadá

La Copa del Mundo gigante colocada al centro del escenario durante el show de inauguración del Mundial 2026 en Canadá tuvo fallas técnicas y terminó por ‘desinflarse’ en vivo.

Lo anterior se sumó a las críticas del evento inicial que se realizó en el estadio BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto, pues muchos además señalaron que terminó no siendo la mejor debido también a que hubo pocos aficionados y problemas con el audio.

Falla inflable de la Copa del Mundo en show de inauguración en Canadá

Fallas técnicas en show inaugural del Mundial en Canadá. Especial

El momento viral que marcó el show previo al encuentro Canadá-Bosnia, fue cuando en el centro de la cancha empezó a emerger una gigante Copa del Mundo inflable.

Sin embargo, en ese momento en que subía lentamente, una parte falló, la de los brazos que recubren el planeta, que quedaron mirando hacia abajo, desinflados, lo que obligó a la organización a bajar antes de tiempo el trofeo.

Mientras cantaba Jessie Reyez junto a Elyanna, en vivo, se vio cómo el inflable poco a poco comenzó a bajar, en tanto que los bailarines se acercaban rápidamente al escenario.

Críticas por la falla técnica en Toronto

La falla por supuesto fue vista por todos los aficionados que estaban siguiendo el show en Canadá y rápido comenzaron a viralizar el momento en redes sociales.

Fallas técnicas en show inaugural del Mundial en Canadá. Especial

Entre los comentarios que destacan se lee:

Se les desinfló la copa en plena inauguración de Canadá y fue lo más emocionante.

La Copa del Mundo en la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla.

¿La apertura de Canadá qué onda? Se cayó a pedazos la Copa que tenían de decoración. Un desastre.

A los de la inauguración de Canadá se les olvidó amarrar bien el inflable de la Copa y les quedó mal al aire , en pleno show .

Que horrible la inauguración de Canadá. Estadio medio vacío y feo. La copa no infló y hubo que bajarla.

Música, cultura y simbolísmo

La ceremonia de apertura en Canadá estuvo marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo.

Poco antes del inicio del partido inicial entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, el Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense.