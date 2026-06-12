¡Wanda será mamá! Elizabeth Olsen espera a su primer bebé y así se dio a conocer la noticia

Elizabeth Olsen, conocida mundialmente por interpretar a Wanda Maximoff en las películas de Avengers, atraviesa una de las etapas más especiales de su vida: la actriz estaría esperando a su primer bebé.

Hasta ahora, la protagonista había mantenido en total discreción esta nueva faceta, por lo que la noticia tomó por sorpresa a miles de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su emoción en redes sociales.

Elizabeth Olsen embarazada

La noticia fue revelada a través de la revista estadounidense People, que compartió imágenes de la hermana menor de las Olsen luciendo una blusa blanca que dejaba ver una notable pancita de embarazo.

El momento rápidamente se volvió tema de conversación entre los fans de la actriz, quien se ganó el cariño del público gracias a su interpretación de Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque Elizabeth Olsen suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, la aparente llegada de su primer hijo ha despertado gran entusiasmo entre quienes han seguido su carrera durante años.

¿Quién es el esposo de Elizabeth Olsen?

Elizabeth Olsen recibirá a su primer bebé junto a su esposo, Robbie Arnett, músico y actor de doblaje estadounidense.

La pareja se conoció durante unas vacaciones en México en 2017 y, según diversos reportes, la conexión entre ambos fue inmediata. Dos años después, en 2019, anunciaron su compromiso.

Sin embargo, fieles a su deseo de mantener su relación lejos del ojo público, decidieron casarse en una ceremonia privada y sin grandes anuncios mediáticos.

Esa discreción también habría permitido que la espera de su bebé permaneciera en secreto hasta ahora, sorprendiendo incluso a sus seguidores más fieles.

Elizabeth Olsen está embarazada: esto se sabe del primer bebé de la estrella de Avengers Foto: Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group

¿Qué películas ha hecho Elizabeth Olsen?

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Marvel, Elizabeth Olsen debutó en 2011 con la cinta Martha Marcy May Marlene, una película de drama y suspenso que recibió elogios de la crítica y que marcó el inicio de una prometedora carrera.

Con su participación como Wanda Maximoff, la actriz ha formado parte de producciones como His Three Daughters, The Assessment, Wind River e Ingrid Goes West.

Ahora, Elizabeth Olsen parece estar lista para escribir un nuevo capítulo en su historia: el de la maternidad. Mientras la noticia continúa generando reacciones entre sus admiradores, muchos ya le han enviado mensajes de cariño y buenos deseos ante la próxima llegada de su primer hijo.