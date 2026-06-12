La amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift volvió a convertirse en tema de conversación esta semana, pero no por una aparición juntas ni por alguna colaboración musical.

Todo comenzó después de que un comentario de Selena en Instagram fuera interpretado por algunos usuarios como una posible indirecta hacia la intérprete de “Cruel Summer”.

Ante la cantidad de mensajes y teorías que comenzaron a circular, la cantante decidió aclarar personalmente qué quiso decir y fue contundente al hablar de su relación con Taylor.

“Jamás insultaría a mis amigos”, escribió.

La explicación llegó después de que un simple “lol” terminara generando una conversación mucho más grande de la que ella esperaba.

¿Hubo indirecta? Selena Gomez aclara si se burló de Taylor Swift tras comentario viral IG selenagomez

¿Por qué un simple “lol” terminó generando tantas dudas?

La situación comenzó cuando MTV compartió una publicación con fotografías de varias celebridades presentes durante el cuarto partido de las Finales de la NBA.

Entre los asistentes aparecía Taylor Swift, quien fue captada disfrutando del encuentro desde una zona cercana a la cancha.

En medio de las imágenes, Selena Gomez dejó un comentario que únicamente decía “lol”.

Aunque parecía un mensaje sin importancia, varios usuarios comenzaron a relacionarlo con las fotografías de Taylor y rápidamente aparecieron preguntas sobre una posible molestia o distanciamiento entre ambas artistas.

Las dudas crecieron todavía más cuando Selena compartió una historia de Instagram relacionada con el partido.

En ella escribió que sentía respeto por el juego, felicitó a quienes representaban a sus equipos y agregó una frase que llamó la atención de algunos seguidores:

“Qué gracioso que algunos de repente sean fans, lol”.

Para muchos, aquello parecía tener un significado oculto.

¿Hubo indirecta? Selena Gomez aclara si se burló de Taylor Swift tras comentario viral Redes Sociales

¿Qué dijo Selena Gomez sobre el comentario?

A través de sus historias de Instagram, explicó que despertó y encontró numerosos mensajes preguntándole sobre el supuesto significado de su comentario.

Por ello quiso aclarar la situación directamente.

“Jamás insultaría a mis amigos, ni fue un insulto”, escribió.

Selena también explicó que su reacción estaba relacionada con la primera imagen del carrusel publicado por MTV y no con las fotografías donde aparecía Taylor Swift.

La artista dejó claro que nunca intentó burlarse de su amiga ni enviar algún mensaje oculto.

Con esa explicación buscó cerrar las interpretaciones que comenzaron a surgir en redes sociales tras la publicación.

Según dijo la propia Selena, todo estaba relacionado con una apuesta que había hecho mientras veía el partido junto a varios amigos.

La cantante reveló que perdió esa apuesta y que sus publicaciones eran parte de las bromas que intercambiaban dentro de ese grupo.

“Aposté con mis amigos en el partido”, explicó.

También aclaró que el mensaje donde mencionaba a quienes “de repente eran fans” estaba dirigido a las personas con las que seguía el encuentro deportivo y no a Taylor Swift.

Por eso insistió en que toda la conversación estaba relacionada con el básquetbol y no con su amistad con la cantante.

“Además, es un partido de básquetbol”.

¿Hubo indirecta? Selena Gomez aclara si se burló de Taylor Swift tras comentario viral IG selenagomez

¿Sigue siendo cercana la amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift?

La rapidez con la que se difundieron los rumores tiene una explicación sencilla.

La amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift es una de las más conocidas dentro de la industria musical.

Ambas se conocen desde la adolescencia y han compartido una gran parte de sus carreras frente a los ojos del público.

Durante años han sido vistas juntas en premiaciones, conciertos, fiestas y eventos importantes.

Taylor también acompañó a Selena durante varias etapas de su vida personal, incluyendo los años en los que mantuvo una mediática relación con Justin Bieber.

Por su parte, Selena ha hablado en múltiples ocasiones sobre el apoyo que recibió de Swift durante momentos especialmente complicados.

Por eso, para muchos seguidores resultaba difícil imaginar que una amistad de tantos años pudiera verse afectada por un comentario en Instagram.