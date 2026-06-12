¿Un nuevo bebé en camino? La inesperada revelación de Millie Bobby Brown que sacude a sus fans

La vida de Millie Bobby Brown atraviesa uno de sus momentos más felices y personales. Tras convertirse en madre junto a su esposo, Jake Bongiovi, la protagonista de Stranger Things sorprendió recientemente a sus seguidores al hablar abiertamente sobre sus deseos de ampliar su familia, una confesión que de inmediato desató especulaciones entre sus fans sobre la posibilidad de un futuro embarazo.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown?

La actriz británica, de 22 años, participó en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, donde compartió detalles íntimos sobre su experiencia como madre y los planes que imagina para los próximos años.

La actriz aseguró que la adopción y el embarazo son experiencias que le gustaría vivir. IG

Aunque dejó claro que no está embarazada actualmente, sí confesó que sueña con experimentar la maternidad biológica después de haber iniciado su camino familiar a través de la adopción.

Espero con ilusión cargar un hijo algún día”, expresó la actriz durante la conversación, una declaración que rápidamente captó la atención de sus seguidores alrededor del mundo.

Millie Bobby Brown revela que siempre soñó con adoptar

Millie explicó que siempre ha sentido una conexión muy especial con la adopción, un tema que incluso estudió durante su formación académica. Antes de enfocarse en su pasión por los animales y cambiar sus estudios hacia el área veterinaria, cursó durante dos años materias relacionadas con trabajo social, donde descubrió la importancia y el impacto de los procesos de adopción.

Según relató, desde pequeña imaginaba formar una familia diversa. De hecho, recordó que cuando jugaba con muñecas nunca imaginaba embarazos ficticios, sino que todas sus muñecas eran adoptadas.

Siempre, siempre quise adoptar. La adopción es amor y la adopción es para siempre”, afirmó con convicción.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Así decidieron adoptar Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La actriz también reveló que tanto ella como Jake Bongiovi dedicaron mucho tiempo a reflexionar sobre lo que significaría iniciar una familia mediante la adopción. Durante ese proceso, se informaron sobre las experiencias de las madres biológicas y analizaron cuidadosamente cada paso antes de tomar la decisión que transformó sus vidas.

Brown confesó que siempre soñó con formar una familia a través de la adopción. IG

La pareja adoptó a una niña en agosto de 2025, una noticia que decidieron mantener en estricta privacidad. Desde entonces, ambos han protegido la identidad y la vida de su hija, evitando exponerla públicamente y manteniendo los detalles familiares lejos de los reflectores.

Sin embargo, la llegada de la pequeña cambió por completo la perspectiva de la actriz sobre la maternidad. En recientes declaraciones, Millie confesó que nunca estuvo preparada para la intensidad de las emociones que experimentaría al convertirse en madre.

El amor es algo que no puedo explicar. Es una sensación tan abrumadora que resulta imposible comprenderla hasta que la vives”, comentó en otra entrevista reciente.

Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras críticas

La estrella de Hollywood también aprovechó el pódcast para responder a algunas críticas que ha recibido en redes sociales respecto a la dinámica que mantiene con su esposo. En varias ocasiones, usuarios han cuestionado por qué Jake no aparece ayudándola a cargar equipaje, bolsas o incluso artículos relacionados con el cuidado de su hija.

Millie defendió a su esposo de las críticas recibidas en redes sociales. IG

Lejos de molestarse, Millie defendió su independencia y aseguró que muchas de esas críticas reflejan una contradicción en los discursos actuales sobre el empoderamiento femenino.

Siempre hablamos de mujeres fuertes e independientes, pero cuando cargo mis propias cosas, la gente pregunta dónde está mi esposo”, señaló.

La actriz describió a Jake como un hombre cariñoso, respetuoso y dispuesto a apoyarla en todo momento, aunque también destacó que él reconoce plenamente sus capacidades y respeta su autonomía.

Esposo de Millie Bobby Brown es criticado por no ayudarla con los cuidados de su bebé. Foto: clipreport7

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ha conquistado a millones de seguidores desde que oficializaron su relación. La pareja contrajo matrimonio en 2024 y desde entonces ha compartido una vida marcada por la discreción y el apoyo mutuo.

Ahora, mientras disfrutan de la experiencia de criar a su hija adoptiva, las recientes declaraciones de la actriz dejan claro que sus sueños familiares podrían no terminar ahí. Aunque por ahora no existe ningún embarazo confirmado, Millie reconoció que le gustaría vivir esa experiencia en algún momento de su vida.