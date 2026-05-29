Caos en venta de boletos de Stray Kids: app de Banamex se cae en plena fila virtual

Lo que prometía ser uno de los momentos más esperados para los fans del K-pop en México terminó convertido en una jornada marcada por el estrés y desesperación por la falla de la app de Banamex .

Este viernes 29 de mayo, en punto de las 2:00 de la tarde, arrancó la venta general de boletos para el esperado concierto de Stray Kids, agrupación surcoreana que se presentará el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Desde media hora antes, a la 1:30 pm, miles de seguidores ya se encontraban dentro de la sala de espera virtual de Ticketmaster, listos para pelear por uno de los boletos disponibles. Sin embargo, justo cuando comenzó el proceso de compra, decenas de usuarios comenzaron a reportar problemas para ingresar a la aplicación de Banamex, realizar pagos y completar sus transacciones.

La coincidencia entre la caída de los servicios bancarios y el inicio de la venta generó una avalancha de quejas, donde los fanáticos denunciaron que perdieron su lugar en la fila o no pudieron finalizar el pago de sus entradas.

Reportan caída masiva de Banamex durante la venta

De acuerdo con reportes de usuarios en plataformas de monitoreo digital, los servicios de Banamex presentaron una interrupción importante alrededor de la 1:00 de la tarde, justo una hora crítica para quienes se preparaban para la compra.

El pico de reportes alcanzó más de mil incidencias en cuestión de minutos, lo que apuntó a una falla generalizada.

Entre los principales problemas señalados por los clientes estuvieron:

Imposibilidad para iniciar sesión en la app móvil

Imposibilidad para iniciar sesión en la móvil Fallas para acceder a banca en línea desde navegadores

Errores al consultar saldo

Problemas para realizar transferencias

Intermitencias al autorizar pagos digitales

Imposibilidad para validar compras en línea

App de Banamex Banamex

Banamex responde con recomendaciones básicas

Hasta el momento, la institución bancaria no ha emitido un posicionamiento formal sobre la magnitud de la falla.

Sin embargo, a través de respuestas puntuales en redes sociales, el banco recomendó a algunos usuarios borrar el caché de la aplicación y reiniciar sus dispositivos como medida para intentar restablecer el servicio.

La respuesta generó molestia entre los afectados, quienes consideraron insuficiente la recomendación ante una caída nacional que impactó operaciones clave.

Usuarios recuerdan reciente falla de BBVA

La situación también provocó comparaciones con lo ocurrido apenas un día antes con BBVA México, cuyos servicios digitales también presentaron intermitencias a nivel nacional.

En aquella ocasión, clientes reportaron problemas para ingresar a la app, realizar transferencias y concretar pagos con tarjeta. Posteriormente, la institución informó que el sistema había sido restablecido.

Ahora, la caída de Banamex vuelve a poner sobre la mesa la dependencia de millones de usuarios hacia las plataformas bancarias digitales, especialmente durante eventos de alta demanda como la venta de boletos.

BBVA reporta fallas en su app: usuarios presentan problemas Especial

Redes explotan con enojo

Como suele ocurrir en este tipo de incidentes, las redes sociales reaccionaron de inmediato.

Mientras algunos usuarios expresaron su frustración por perder la oportunidad de comprar boletos para Stray Kids, otros optaron por tomarlo con humor, llenando plataformas como X e Instagram con memes sobre la "traición bancaria" en plena batalla por las entradas.