La Granja VIP 2026: cómo votar por los nominados y salvar a tu favorito

La Granja VIP 2026 ya tiene a sus primeros nominados y la decisión sobre quién permanecerá en la competencia comienza a quedar en manos del público.

Y este miércoles se dieron a conocer a los primeros nominados, por lo que el voto del público es importante para salvarlos, aunque uno de ellos tendrá que abandonar el reality show.

Instagram: La Granja Vip

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2026?

Desde el estreno del reality, María Karunna quedó en peligro luego de que Ivonne Montero eligiera a la integrante de Caló como la primera nominada de la temporada.

Por otro lado, Kevyn Contreras “Bicolor” llegó a la placa de nominación durante el Martes de Duelo. El creador de contenido perdió el enfrentamiento contra “Coreañera”, resultado que lo colocó entre los participantes que podrían abandonar la competencia.

Durante la primera Asamblea, los granjeros tuvieron que votar cara a cara por uno de sus compañeros. Después de conocer todas las decisiones, Rafa Mercadante y Mónica Escobedo recibieron la mayor cantidad de votos y se sumaron a la lista de nominados.

¿Cómo votar por los nominados de La Granja VIP 2026?

Quienes deseen salvar a su granjero favorito podrán votar desde este momento y hasta la gala de eliminación del domingo. El proceso puede realizarse mediante la página oficial del reality o desde la aplicación.

Para votar desde el sitio web debes seguir estos pasos:

Ingresa a lagranjavip.tv/vota.

Selecciona al participante que quieres apoyar.

Asigna tus votos.

Confirma y envía tu elección.

El reality show llega con una segunda temporada este 2026 Instagram

Cada persona cuenta con 10 votos, los cuales pueden entregarse a un solo nominado o repartirse entre varios participantes.

Otra opción para apoyar a los nominados es utilizar la aplicación oficial. Estos son los pasos:

Descarga la aplicación

Busca el banner de las votaciones de La Granja VIP.

Elige al granjero que deseas salvar.

Asigna tus votos y envíalos.

El resultado de la votación se conocerá durante la gala del domingo, cuando uno de los nominados tendrá que abandonar La Granja VIP 2026.