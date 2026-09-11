"Es un duelo constante": La desgarradora revelación de la esposa de Bruce Willis sobre la salud del actor

La familia de Bruce Willis continúa aprendiendo a vivir con los cambios que ha traído a sus vidas el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) del actor. A más de tres años de que se hiciera público su problema de salud, su esposa, Emma Heming Willis, volvió a hablar sobre este proceso.

¿Qué dijo Emma Heming Willis sobre Bruce Willis?

En una entrevista con Hello!, Emma describió la enfermedad como un proceso especialmente doloroso porque, a diferencia de otros padecimientos, la demencia frontotemporal puede ir modificando poco a poco distintos aspectos de la persona.

La esposa de Bruce Willis reconoció que la enfermedad ha provocado un duelo constante, pero aseguró que el actor continúa muy presente para su familia. IG emmahemingwillis

Es extremadamente difícil y doloroso”, explicó la empresaria y activista, al señalar que es natural desear que los seres queridos permanezcan sanos, llenos de energía y siendo quienes siempre han sido.

Sin embargo, dijo, la DFT es devastadora porque “te va arrebatando cosas muy lentamente”.

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

El camino de la familia comenzó a hacerse público en marzo de 2022, cuando se anunció que Bruce se retiraría de la actuación después de ser diagnosticado con afasia, un trastorno que puede afectar la capacidad de una persona para comunicarse.

Emma Heming describió el dolor de acompañar a Bruce Willis mientras la demencia frontotemporal avanza. IG emmahemingwillis

Casi un año después, sus seres queridos informaron que su condición había evolucionado hasta recibir un diagnóstico de demencia frontotemporal.

A pesar de la dificultad del diagnóstico, Emma ha insistido en que la historia de Bruce no debe reducirse únicamente a la enfermedad. En otra conversación, esta vez con MS NOW, aseguró que todavía existen momentos de alegría, conexión y cercanía entre el actor y su familia.

Para la esposa del intérprete, mostrar también esos instantes es importante porque existe una percepción excesivamente negativa alrededor de la demencia.

Bruce Willis continúa compartiendo momentos de alegría y conexión con sus seres queridos, pese a los cambios provocados por la demencia frontotemporal. IG emmahemingwillis

Emma Heming habla de los momentos de alegría junto a Bruce Willis

Desde su perspectiva, dejar de hablar de estas enfermedades por miedo o incomodidad también puede provocar que quienes las viven, así como sus cuidadores, queden invisibilizados.

Emma Heming Willis pidió dejar atrás los estigmas sobre la demencia y aprender a diferenciar sus distintos tipos para comprender mejor la enfermedad. IG emmahemingwillis

Es difícil y es una enfermedad terrible”, reconoció, pero al mismo tiempo destacó que la familia ha encontrado nuevas maneras de estar presente para Bruce y de adaptarse a sus necesidades.

Emma también ha hablado de la culpa que puede acompañar a quienes cuidan de una persona con una enfermedad neurodegenerativa. Equilibrar el cuidado de Bruce con sus propias necesidades y las de sus hijas, reconoció, no siempre es sencillo.

¿Bruce Willis recuerda a su familia?

Uno de los temas que más le ha llamado la atención son las preguntas sobre si Bruce todavía recuerda a las personas que forman parte de su vida.

La familia de Bruce Willis se mantiene unida mientras enfrenta los cambios que ha provocado el diagnóstico de demencia frontotemporal en el actor. IG emmahemingwillis

Emma ha respondido en distintas ocasiones que sí reconoce a sus seres queridos, y ha pedido evitar la idea de que todas las demencias afectan de la misma manera la memoria.

La DFT afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, por lo que puede provocar alteraciones en el comportamiento, el lenguaje, la personalidad y otras funciones.

Por ello, Emma ha insistido en que es necesario hablar de los diferentes tipos de demencia con mayor precisión para combatir la desinformación y el estigma.

Así se ha unido la familia de Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia

El actor es padre de cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, además de Mabel y Evelyn, sus hijas con Emma.

Las cinco hijas de Bruce Willis mantienen vínculos únicos con su padre y se han convertido en una parte fundamental de su proceso. IG demimoore

De acuerdo con Emma, las cinco han construido una relación particular con su padre y, aunque cada una enfrenta la situación a su propia manera, todas comparten el profundo cariño que sienten por él.

Una de las imágenes más emotivas de este vínculo se hizo pública durante la boda de Tallulah con Justin Acee, cuando Bruce apareció junto a su hija en una fotografía familiar.

En la escena, el actor sostenía la mano de su nuevo yerno mientras mantenía un brazo alrededor de Tallulah, quien descansaba la cabeza sobre su hombro.

Aunque reconoce que la enfermedad es devastadora, Emma Heming asegura que todavía existen momentos de amor, alegría y conexión junto a Bruce Willis. IG galafr

La imagen se convirtió en un recordatorio de que, incluso en medio de una enfermedad que ha transformado su vida cotidiana, Bruce Willis continúa siendo una figura fundamental para sus hijas.

Mientras la familia atraviesa esta nueva etapa, Emma mantiene su esfuerzo por hablar de la demencia desde un lugar más humano. Su mensaje es claro: el diagnóstico ha cambiado muchas cosas, pero no ha borrado el amor, los recuerdos ni esos momentos de conexión que todavía encuentran juntos.