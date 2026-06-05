Niurka Marcos defiende a Ángela Aguilar y lanza dura crítica a Emiliano Aguilar

Niurka Marcos respaldó públicamente a Ángela Aguilar frente a las recientes controversias mediáticas que inundan el internet. La actriz y bailarina cubana frenó en seco las declaraciones de Emiliano Aguilar durante un explosivo encuentro con la prensa mexicana. La famosa vedette exigió fundamentos reales y tangibles antes de lanzar acusaciones al aire contra figuras públicas reconocidas. Su intervención sacudió de inmediato las redacciones de los programas de espectáculos.

La estrella de televisión dedicó un contundente y directo mensaje a todos los detractores de la joven intérprete de regional mexicano. Aseguró que los constantes ataques en plataformas digitales solo multiplicarán la fama, el alcance y la influencia de la cantante. "La van a hacer más grande, más poderosa, va a monetizar más todavía", sentenció la caribeña frente a la nutrida nube de micrófonos.

Ángela Aguilar junto a Christian Nodal. Foto de FB: Ángela Aguilar

Marcos recomendó a la heredera de la dinastía Aguilar capitalizar el intenso rechazo virtual a su total favor. Explicó a los reporteros que los comentarios negativos funcionan como un excelente catalizador para catapultar cualquier carrera profesional. "Que le sigan echando mierda, que la mierda se convierte en abono, mi querida Ángela Aguilar", exclamó con su característico tono irreverente y desenfadado.

La polémica celebridad compartió su filosofía personal para lidiar con el acoso masivo en las redes sociales. Aconsejó a las nuevas generaciones del mundo del entretenimiento transformar los ataques malintencionados en verdadera motivación personal. "No es que me valga madre lo que opinan de mí, pero es que la realidad es que me la pelan", remató entre carcajadas sonoras ante los periodistas presentes.

Exigencia de pruebas contra Emiliano Aguilar

La artista apuntó posteriormente sus cañones hacia el hijo mayor de Pepe Aguilar por sus recientes comentarios y apariciones públicas. Niurka descalificó rotundamente las palabras del joven al considerar que carecen por completo de sustento documental o testimonial. "Ese señor está hablando sin pruebas y no se puede hablar por hablar", advirtió la experimentada figura del mundo de la farándula nacional.

Emiliano Aguilar fumando. Foto de IG: Emiliano Aguilar

La actriz insistió en la obligación moral y ética de presentar evidencias tangibles antes de intentar manchar reputaciones ajenas. Reiteró su profundo rechazo a las críticas infundadas que circulan diariamente dentro de la feroz industria del espectáculo mexicano. "Hay que poner la prueba por delante y decir: ‘Yo soy testigo y aquí están mis pruebas’", demandó la caribeña con el rostro serio y ademanes fuertes.

La vedette dejó claro que el respeto en los medios de comunicación requiere bases sólidas y declaraciones responsables frente a la cámara. Reprobó la facilidad con la que algunos personajes otorgan entrevistas exclusivas para generar polémica alrededor de sus propios familiares. Su postura firme buscó establecer un límite claro entre la libertad de expresión y la difamación en los portales de internet.

Consejos para Christian Nodal y manejo de crisis

La bailarina también aprovechó los reflectores del momento para enviar una recomendación directa y franca a Christian Nodal. La cubana pidió al exitoso cantautor sonorense evitar a toda costa los conflictos por simples y banales estrategias de mercadotecnia. "No te pelees con tu papi. Ya está viejo… ya es un ícono, un guerrero, una leyenda", expresó la artista con un tono casi maternal.

Marcos recordó al joven compositor su inmensa capacidad para brillar por mérito propio gracias a sus evidentes habilidades musicales. "Tú puedes empezar de cero. Tienes el talento", afirmó la actriz para intentar cerrar el mediático tema del intérprete de mariacheño. Sugirió mantener el respeto absoluto e inquebrantable hacia las máximas figuras consagradas del medio artístico latinoamericano.

Christian Nodal con sombrero negro. Foto de FB: Christian Nodal

La también productora recomendó al cantante enfocar toda su energía vital en la creación de nuevos éxitos para sus miles de seguidores. Insistió en que las polémicas prefabricadas terminan por desgastar la imagen pública de cualquier artista a largo plazo. Subrayó la absoluta necesidad de cuidar el legado musical por encima de los escándalos pasajeros de las revistas del corazón.

La multifacética artista finalizó su extensa intervención ante la prensa reafirmando con orgullo su autoproclamado título como "la leyenda del escándalo". Confesó que su larga y accidentada trayectoria bajo el escrutinio público le otorgó la piel gruesa necesaria para sobrevivir. Su contundente actitud demostró nuevamente su total dominio de la narrativa mediática frente a las cámaras de la televisión mexicana.