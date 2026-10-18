Ninel Conde muestra su nuevo cambio de look y desata críticas; "ya no eres tú"

Ninel Conde es una de las famosas que constantemente llama la atención por su apariencia física y los cambios que ha tenido a lo largo de su carrera. Aunque la cantante suele compartir fotografías de algunos aspectos de su vida, sus publicaciones también llegan a generar opiniones divididas entre quienes siguen de cerca su vida.

Durante los últimos años, la actriz ha mostrado su gusto por los tratamientos de belleza y por probar diferentes estilos. Sin embargo, cada vez que presume una nueva imagen, hay usuarios que recuerdan cómo lucía cuando comenzó su carrera en la televisión mexicana.

Ninel Conde Mezcalent

Ahora, el llamado "Bombón asesino" volvió a convertirse en tema de conversación después de publicar unas fotografías que provocaron numerosas reacciones.

Ninel Conde presume cambio de look y recibe críticas por su apariencia

Por medio de su cuenta de Instagram, Ninel Conde compartió una serie de imágenes para mostrar su nuevo look. En esta ocasión, la cantante decidió apostar por un cabello mucho más rubio, que resalta sus ojos claros.

"Nueva yo. Metamorfosis", escribió.

IG

Aunque el cambio más evidente fue el color de su cabello, varios internautas prestaron más atención a su rostro y comenzaron a comparar su apariencia actual con la que tenía cuando participó en producciones como Rebelde.

Las imágenes no tardaron en generar comentarios. Algunos usuarios aseguraron que la famosa luce irreconocible, mientras que otros señalaron que debería dejar de modificar su apariencia.

"Se desapareció Ninel Conde"

"Sólo te falta cambiarte el nombre"

"Por eso es muy importante la salud mental"

"Cada vez menos real"

"¿Y Ninel Conde?"

"Ya párale Ninel, no vas a poder desbloquear el iPhone"

"No chica, ya no eres tú…"

"Ya a estas alturas cámbiate el nombre también, eres completamente otra persona"

"Diría que es IA pero no, es real"

No todas las reacciones fueron negativas, ya que también hubo personas que elogiaron su belleza y consideraron que el nuevo tono de cabello le favorece.

"Espectacular babe"

"Cómo se puede ser tan bella"

"Te ves hermosa"

"Guapísima, aunque eres otra, ya no eres Ninel"

¿Qué tratamientos estéticos se ha realizado Ninel Conde?

Además de su reciente transformación, otro de los temas que suele despertar curiosidad entre los seguidores de la cantante son los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para cuidar su apariencia.

IG: Ninel Conde

En distintas ocasiones, la famosa ha hablado sobre su interés por mantenerse joven y sentirse bien con su imagen. Uno de los tratamientos que ha mencionado es la radiofrecuencia facial, que se utiliza para mejorar la firmeza de la piel y estimular la producción de colágeno.

También ha llamado la atención el cambio en el color de sus ojos, relacionado con la queratopigmentación, un procedimiento que consiste en aplicar pigmentos en la córnea para modificar su apariencia.