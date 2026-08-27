Ninel Conde rompe el silencio y advierte medidas legales tras burlas de José Manuel Figueroa

Ninel Conde y José Manuel Figueroa volvieron a confrontar sus versiones sobre la relación que mantuvieron años atrás, luego de que el cantante cuestionara un episodio que ella relató en su docuserie Ninel Sin Filtro.

La respuesta de la artista llegó mediante sus redes sociales y un comunicado de su equipo jurídico, después de que su expareja hiciera comentarios sobre su físico, edad, maternidad y memoria.

¿Por qué Ninel Conde podría tomar acciones legales contra José Manuel Figueroa?

La posibilidad de llevar el conflicto al terreno legal surgió después de las declaraciones que José Manuel Figueroa hizo ante medios al ser cuestionado sobre las experiencias narradas por su expareja.

El cantante aseguró que no recuerda de la misma forma uno de los episodios mencionados por Conde y lanzó un comentario relacionado con los procedimientos estéticos de la artista.

“Yo creo que ya está equivocada. Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, declaró Figueroa.

Tras estas palabras, el equipo jurídico de Ninel Conde informó que revisará las declaraciones, su contexto, reiteración, alcance y posibles efectos para determinar si existe alguna acción que pueda proceder ante las autoridades.

Por ahora, Ninel Conde no ha presentado una demanda contra José Manuel Figueroa. Lo confirmado es que sus abogados analizan el caso y la cantante señaló que evalúa las medidas que podrían tomarse si estas conductas continúan.

Ninel Conde responde a los comentarios sobre su físico y maternidad

Además del comunicado de sus abogados, Ninel utilizó sus historias de Instagram para responder a las declaraciones de su expareja y explicar por qué decidió fijar públicamente una postura.

“Contar una experiencia de mi pasado en mi docuserie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo, mi edad o mi maternidad”, escribió la cantante.

La artista también relacionó lo ocurrido con las razones por las que decidió hablar de experiencias de su pasado y destacó que ahora cuenta con acompañamiento jurídico.

“Precisamente a esto me refiero cuando digo que hay cosas que no cambian. Lo que sí ha cambiado es que ahora las mujeres no estamos solas: nos acompañamos, nos apoyamos y contamos con instituciones y autoridades responsables de proteger nuestros derechos”, expresó.

Ninel Conde también publicó un mensaje dirigido a mujeres que pudieran encontrarse en situaciones de violencia y pidió no guardar silencio ante las primeras señales de riesgo.

Ninel Conde respondió a las declaraciones de José Manuel Figueroa sobre su pasado. IG ninelconde

¿Qué contó Ninel Conde sobre su relación con José Manuel Figueroa?

El origen de la nueva confrontación se encuentra en Ninel Sin Filtro, docuserie de ViX estrenada el 14 de agosto, en la que la cantante aborda diferentes episodios de su vida personal y profesional.

Entre esas historias habló sobre una relación que mantuvo hace más de dos décadas con Figueroa y recordó un episodio que, según su testimonio, ocurrió en una casa de Cuernavaca.

Conde contó que recibió una llamada relacionada con una mujer del medio en medio de rumores sobre una posible infidelidad. La cantante aseguró que confrontó a quien entonces era su pareja y que la situación habría escalado.

Según su versión, durante aquel episodio el cantante habría sacado una pistola y realizado disparos al aire. Conde también relató que tomó una Biblia que se encontraba cerca de la cama y le prendió fuego.

Figueroa rechazó recordar los hechos de esa manera y mencionó a Angélica Vale, quien, según aseguró, era su pareja en aquel momento y habría escuchado parte de una conversación relacionada con lo sucedido.

Ninel Conde analiza posibles acciones legales contra José Manuel Figueroa. Mezcalent

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde?

El cantante no solo cuestionó el episodio relatado por Conde. También criticó que la artista continúe hablando públicamente de la relación que mantuvieron y aseguró que aquella historia se convirtió en “su punto de venta”.

Figueroa también habló de la maternidad y de lo que buscaba en una relación. Al referirse a Conde, aseguró que no veía en ella “una madre”, ni “una esposa”, mientras que afirmó que sí encontraba esas características en Angélica Vale.

Sus declaraciones también incluyeron referencias al aspecto físico y al paso de los años. Después del comentario sobre el bótox, aseguró que “no tiene nada de malo envejecer con dignidad” y afirmó que percibe a Conde diferente a la mujer que conoció.

El intérprete incluso cuestionó que su expareja siga recurriendo a aquella relación al hablar de su vida pública y puso en duda que necesite hacerlo debido a su trayectoria como actriz y cantante.

José Manuel Figueroa cuestionó la versión presentada por Ninel Conde en su docuserie. Mezcalent

¿Qué dice el comunicado de los abogados de Ninel Conde?

Ante las declaraciones, el equipo jurídico de la cantante difundió un posicionamiento en el que abordó específicamente los comentarios relacionados con el cuerpo, la edad, la salud, la capacidad mental y la maternidad.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluta ni puede utilizarse para afectar la dignidad, la vida privada o la reputación de otra persona”, señala el documento.

Los representantes de Ninel Conde sostuvieron que este tipo de expresiones deben analizarse considerando su contexto, reiteración y posibles efectos, además de señalar que su postura busca evitar que sean reducidas a una simple disputa entre figuras del espectáculo.

La cantante explicó también el motivo por el que decidió hacer públicos algunos episodios de su pasado.

“Decidí hablar para que ninguna joven tenga que vivir en silencio lo que yo viví”, afirmó.