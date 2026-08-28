"Se le metió hasta por los ojos": Angélica Vale lanza fuerte mensaje a Ninel Conde

La polémica entre Ninel Conde y Angélica Vale revivió después de más de 20 años. Todo comenzó con las declaraciones que El Bombón Asesino hizo sobre su antigua relación con José Manuel Figueroa en la docuserie Ninel Conde: sin filtro, donde señaló a la actriz como parte de aquella historia.

Ahora, Angélica Vale decidió responder, aunque dejó claro que el tema le parece algo del pasado y que no tiene demasiado interés en volver a hablar de lo ocurrido.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer un audio que la actriz le envió después de preguntarle directamente por las declaraciones de Ninel Conde.

Angélica Vale niega haberse metido en la relación

En el audio, Angélica Vale reconoció que sí tuvo un romance con José Manuel Figueroa, pero rechazó la versión de que ella hubiera intervenido en la relación que el cantante mantenía con Ninel Conde.

De hecho, la actriz aseguró que la situación ocurrió de una manera muy distinta a como se ha contado recientemente.

La que se metió y se le metió hasta por los ojos una y otra vez fue ella y fregó y fregó y fregó hasta decir basta, afirmó Angélica.

La declaración llamó la atención por la contundencia con la que respondió a los señalamientos, aunque la actriz también insistió en que se trata de una historia ocurrida hace aproximadamente 25 años.

Foto: Facebook Angélica Vale

Antes de entrar en detalles, incluso había dejado claro que no quería darle demasiada importancia al asunto.

Fue hace 25 años, qué flojera, me da mucha flojera amigo, o sea, ya fue, expresó en el audio.

El romance con José Manuel Figueroa vuelve al centro de la polémica

La relación entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa fue una de las más comentadas del espectáculo mexicano a principios de los años 2000.

Ahora, con el estreno de la docuserie de Ninel Conde, algunos episodios de aquella etapa volvieron a generar conversación. Entre ellos apareció el nombre de Angélica Vale, quien, según lo contado por la cantante, habría tenido un papel en la historia.

La respuesta de Vale deja claro que ella tiene una versión completamente distinta.

Con su característico sentido del humor, la actriz incluso bromeó sobre la situación y señaló que todavía no termina su divorcio y ya están apareciendo romances de hace años.

Ninel Conde Mezcalent

Así, aunque asegura que el asunto le da "flojera", sus declaraciones volvieron a poner aquella relación bajo los reflectores.

Angélica Vale atraviesa una nueva etapa

Mientras esta polémica del pasado vuelve a circular, Angélica Vale se encuentra enfocada en una etapa personal distinta.

La actriz habló recientemente sobre su separación y reconoció que está atravesando un proceso de recuperación emocional. En agosto, durante un encuentro con medios de comunicación en México, explicó que se encuentra reconstruyendo su vida.

Estoy recuperándome bien bonito, estoy en una etapa en la que me estoy recuperando, compartió.

Vale también confirmó que su proceso de divorcio continúa y que todavía no han firmado los documentos.

Foto: Facebook Angélica Vale

A pesar de la separación, explicó que mantiene una buena relación con Otto Padrón, padre de sus hijos, y que ambos procuran mantener la comunicación por el bienestar de los dos menores.

La relación está bien con Otto, porque, quieras o no, vamos a ser socios toda la vida porque tenemos estos dos chamacotes, comentó.

Por ahora, Angélica Vale parece más interesada en avanzar con su vida que en regresar a una historia de hace 25 años. Sin embargo, las declaraciones de Ninel Conde consiguieron que aquel romance con José Manuel Figueroa volviera a convertirse en tema de conversación.