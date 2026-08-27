La gira más mágica: Todos los looks de Sandra Bullock y Nicole Kidman en el tour de Practical Magic 2

Casi tres décadas después de convertirse en las inolvidables hermanas Owens, Sandra Bullock y Nicole Kidman volvieron a hacer magia juntas, aunque esta vez también fuera de la pantalla.

Las protagonistas de Practical Magic se reencontraron para promocionar Practical Magic 2 en el Odeon Luxe de Leicester Square, Londres y han mostrado que su gira de prensa se convertirá en un desfile de moda digno de la nostalgia que acompaña a la esperada secuela.

Sandra Bullock y el regreso del animal print de Givenchy

Para esta noche especial, Sandra Bullock eligió un diseño de Givenchy perteneciente a la colección otoño-invierno 2026, firmado por Sarah Burton.

Sandra apostó por un impactante vestido animal print de Givenchy. Reuters

El vestido llevaba el estampado de leopardo como protagonista y combinaba un corpiño estructurado sin tirantes con una falda de gran volumen.

La silueta adquiría un carácter teatral gracias a una enorme lazada ubicada en la cadera, mientras una abertura pronunciada aportaba movimiento y un punto de sensualidad.

Bullock decidió mantener el resto del estilismo relativamente sobrio, con sandalias negras de tiras finas y joyería dorada.

Llevo su melena castaña ligeramente ondulada, maquillaje ahumado y una pedicura negra que hacía juego con el calzado.

Bullock llevo un maquillaje ligeramente ahumado que equilibró la intensidad del animal print. Reuters

Nicole Kidman brilla con un exclusivo vestido de Chanel

En contraste con la intensidad de Bullock, Nicole Kidman apostó por un vestido personalizado de Chanel, creado bajo la dirección de Matthieu Blazy.

Nicole brilló con un exclusivo diseño personalizado de Chanel. Reuters

La actriz, embajadora de la maison francesa, lució una pieza entallada cubierta de lentejuelas en un delicado tono verde menta o azul celeste, dependiendo de la luz.

El escote palabra de honor estaba adornado con cadenas de perlas y elementos de pedrería que descendían sobre los brazos, creando un efecto casi mágico. La abertura lateral de la falda aportaba sensualidad sin romper con la estética sofisticada del conjunto.

Kidman completó el look con sandalias doradas de tiras, pendientes largos y su característica melena rubia completamente lisa.

Uno de los grandes protagonistas ocultos del su estilismo fue además un Omega Constellation de alta joyería, elaborado en oro blanco de 18 quilates y decorado con 1,762 diamantes, una pieza de archivo cuyo valor puede superar los 50,000 euros en el mercado secundario.

Kidman añadió perlas, lentejuelas y una espectacular pieza de alta joyería. Reuters

Sandra Bullock y Nicole Kidman en Londres

Para la segunda jornada de promoción, celebrada el 27 de agosto en el salón de baile del hotel Claridge's de Londres, Sandra Bullock y Nicole Kidman volvieron a demostrar que su conexión también se refleja en la moda.

La complicidad entre las antiguas hermanas Owens volvió a ser protagonista. DPA

Las protagonistas de Practical Magic 2 llegaron acompañadas por Joey King y Maisie Williams para una sesión de fotos y, en esta ocasión, todas apostaron por una paleta coordinada en color negro.

La elección creó una imagen más sobria y misteriosa, muy acorde con el universo mágico de la película, mientras Sandra y Nicole confirmaban nuevamente su complicidad frente a las cámaras.

Bullock demostró que no necesitan vestir igual para crear una de las duplas más elegantes y comentadas de la gira. DPA

El propio director de la película original, Griffin Dunne, ha contado que Bullock y Kidman se comportaban como auténticas hermanas durante el rodaje. Tres décadas después, esa complicidad continúa siendo evidente.

La secuela llegará a los cines el 11 de septiembre, pero sus protagonistas ya consiguieron algo antes del estreno: convertir su reencuentro en uno de los grandes momentos de moda de la temporada.