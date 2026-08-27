Busy Philipps, actriz de ¿Y dónde están las rubias?, revela diagnóstico de un raro tumor cerebral

La actriz Busy Philipps, conocida por participar en Dawson’s Creek y ¿Y dónde están las rubias?, reveló que fue diagnosticada con un raro tumor cerebral maligno y que durante los últimos meses tuvo que someterse a dos cirugías.

¿Qué enfermedad tiene Busy Philipps y cómo se encuentra?

El diagnóstico que recibió Philipps fue un oligodendroglioma de grado 2, un tumor que se origina en determinadas células del cerebro y que suele desarrollarse lentamente.

En el caso de la actriz, los médicos pudieron retirar la masa mediante una cirugía y actualmente no requiere quimioterapia ni radioterapia. Esto no implica que haya recibido el alta definitiva, pues tendrá que mantenerse bajo vigilancia médica.

La razón está en las características de este tipo de tumor. Aunque los especialistas describieron su pronóstico como favorable frente a otros gliomas malignos, existe la posibilidad de que vuelva a desarrollarse.

Por ello, Busy Philipps deberá realizarse resonancias de forma periódica. Los estudios permitirán a su equipo médico comprobar si aparecen cambios y decidir si en algún momento resulta necesario modificar su tratamiento.

La actriz ya pudo retomar parte de sus actividades profesionales y ahora decidió contar públicamente el proceso que había mantenido fuera de los reflectores durante aproximadamente seis meses.

“Estoy agradecida de estar viva”, dijo Philipps al hablar con People sobre su estado actual.

Busy Philipps reveló que fue diagnosticada con un raro tumor cerebral. IG busyphilipps

Un estudio preventivo en Busy Philipps encontró algo que sus chequeos anteriores no habían visto

Una de las particularidades del caso es que Philipps no acudió al médico porque sospechara que tenía un tumor cerebral.

La actriz se encontraba realizando su vida habitual cuando decidió someterse a una resonancia magnética de cuerpo completo. Quería conocer con mayor detalle su estado de salud, aunque anteriormente le habían dicho que no existía una razón médica clara para hacer el estudio.

De hecho, un chequeo realizado aproximadamente un año antes no había generado alertas.

Philipps había considerado hacerse la resonancia desde 2025 y posteriormente conversó sobre el tema con el internista Justin Donlan, esposo de una prima. Finalmente decidió continuar con el estudio.

La cita debía realizarse originalmente en enero, pero una tormenta en Nueva York modificó los planes y terminó siendo reprogramada para el 12 de febrero de 2026.

Las imágenes revelaron una lesión cerebral que necesitaba ser estudiada con mayor detalle. A partir de ese momento, lo que había comenzado como un examen preventivo se convirtió en una serie de consultas con especialistas.

Las nuevas evaluaciones confirmaron que había una masa dentro del cerebro y que retirarla era la opción indicada.

La actriz Busy Philipps tuvo que someterse a dos cirugías en pocos meses. IG busyphilipps

El tamaño del tumor permitió retirarlo antes de que fuera más complejo

Busy Philipps ingresó al quirófano el 2 de marzo de 2026. La operación se extendió durante aproximadamente cinco horas y permitió retirar una masa de 2.6 centímetros.

El tamaño que tenía al momento del hallazgo terminó siendo un factor importante.

El neurocirujano John Golfinos explicó a People que una masa dos o tres veces mayor habría resultado considerablemente más difícil de retirar por completo.

Fue después de analizar el tejido extraído cuando los especialistas pudieron establecer con precisión que Philipps tenía un oligodendroglioma de grado 2.

Philipps comparte dos hijos con su exmarido Marc Silverstein, Birdie, de 18 años, y Cricket, de 13. Contarles que debía someterse a una operación cerebral se convirtió en una de las partes más complicadas del proceso.

La intérprete recordó que intentó tranquilizar especialmente a Birdie ante el miedo de perder a su madre.

“Birdie, tú no estás en la película donde tu madre muere en tu último año de instituto. Esa no es la película en la que estás. Te lo prometo”, le dijo.

Busy Philipps fue diagnosticada con un oligodendroglioma de grado 2. IG busyphilipps

Infección obligó a Busy Philipps a regresar al quirófano

La extracción del tumor no fue la última intervención que Philipps enfrentó durante estos meses.

Cuando ya se encontraba recuperándose, una consulta que no estaba relacionada directamente con el cáncer terminó detectando otro problema.

En abril, su dermatólogo observó la cicatriz que había dejado la operación y consideró necesario revisarla. Los estudios posteriores encontraron una infección por estafilococo en la zona intervenida.

Los médicos tuvieron que limpiar la infección y retirar pequeños componentes de titanio que habían sido colocados durante la cirugía anterior.

Para Philipps, la noticia llegó cuando comenzaba a recuperar parte de su rutina después de la primera operación.

“Sentí que volvía al punto de partida… Estaba realmente muy disgustada”, reconoció al recordar la segunda intervención.

La complicación pudo ser atendida y, tras recuperarse, la actriz consiguió regresar nuevamente a sus actividades.

Un estudio permitió detectar el tumor cerebral de Busy Philipps antes de presentar síntomas. IG busyphilipps

James Van Der Beek estuvo presente en una decisión clave

Su resonancia estaba programada para el 12 de febrero, apenas un día después de la muerte de James Van Der Beek, quien había sido su compañero en Dawson’s Creek.

El actor murió a los 48 años después de enfrentar cáncer colorrectal. La noticia afectó a Philipps hasta el punto de considerar cancelar el estudio que tenía programado para el día siguiente.

Fue Marc Silverstein quien la convenció de mantener la cita.

La resonancia terminó siendo precisamente el estudio que encontró el tumor cuando todavía medía 2.6 centímetros y antes de que la actriz presentara síntomas evidentes.

Philipps ha relacionado esa coincidencia con la cercanía que mantuvo con sus compañeros de Dawson’s Creek.

Durante su recuperación también contó con el apoyo de Michelle Williams, con quien conserva una amistad desde aquella etapa.