¿Nuevo amor? Nicole Kidman enciende rumores con actor de Scarpetta

¿Un nuevo capítulo en la vida sentimental de Nicole Kidman? A pocos meses de haber confirmado su separación del músico Keith Urban, la actriz vuelve a los titulares, esta vez por su cercanía con el actor Simon Baker durante la premiere de su nueva serie Scarpetta.

Nicole Kidman y Simon Baker asisten a la premiere de Scarpetta

El reciente estreno del thriller en Nueva York no solo marcó el regreso de Kidman a la pantalla con un papel intenso como patóloga forense, sino que también encendió rumores sobre su vida personal.

La actriz protagoniza Scarpetta, donde comparte pantalla con Simon Baker. IG snappytoes

Aunque ambos actores desfilaron por separado en la alfombra roja, fue durante las fotografías grupales cuando ocurrió el gesto que lo cambió todo: Nicole y Simon se tomaron de la mano y posaron sonrientes, dejando ver una complicidad que no pasó desapercibida.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde fans y medios comenzaron a especular sobre un posible romance. El detalle cobró aún más relevancia considerando que ambos se encuentran solteros.

En la serie de Prime Video, Kidman interpreta a una patóloga forense y Baker da vida a su esposo. IG snappytoes

Kidman puso fin a su matrimonio de casi dos décadas con Keith Urban a finales del año pasado, mientras que Baker se divorció en 2021 de Rebecca Rigg, con quien compartió más de 20 años de relación.

¿Nicole Kidman y Simon Baker son pareja?

Este no ha sido el único momento que ha levantado sospechas. Días antes del estreno, la pareja fue vista compartiendo tiempo en una proyección privada de la serie, así como en la fiesta posterior, donde, según testigos, permanecieron juntos gran parte de la noche conversando de forma cercana y relajada.

La química entre ellos es innegable”, señaló una fuente cercana al entorno de la producción. “No solo funcionan increíblemente en pantalla, sino que cuando los ves fuera de cámaras, da la impresión de que esa conexión es completamente real”.

Ambos actores ya habían trabajado juntos previamente en otro proyecto. IMDb

En Scarpetta, Kidman interpreta a la doctora Kay Scarpetta, mientras que Baker da vida a su esposo, Benton Wesley, lo que implica múltiples escenas cargadas de emoción y cercanía. Curiosamente, esta no es la primera vez que trabajan juntos: ambos coincidieron anteriormente en la serie Roar en 2022, también interpretando a una pareja.

¿Cuál es la historia entre Nicole Kidman y Simon Baker?

Pero más allá de la ficción, su relación tiene raíces mucho más profundas. Nicole mantiene desde hace años una estrecha amistad con la exesposa de Baker, e incluso es madrina de uno de sus hijos. Este vínculo ha hecho que muchos consideren que su cercanía actual podría tratarse simplemente de una amistad sólida y de confianza.

La propia Kidman ha restado importancia a las escenas románticas con su compañero, asegurando que no le resultaron incómodas debido a la familiaridad que existe entre ellos.

Nos hemos abrazado y saludado con cariño desde hace años. Es una relación muy natural”, ha comentado en entrevistas recientes.

Ambos están solteros tras sus respectivas separaciones, lo que avivó aún más las especulaciones. Reuters / Grosby

¿Nicole Kidman ya superó su divorcio?

Por otro lado, el contexto personal de la actriz también ha influido en la atención que recibe. Su separación de Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, tomó por sorpresa a muchos seguidores. Aunque ambos han mantenido la discreción sobre los motivos, se sabe que llevaban tiempo enfrentando diferencias y estilos de vida distintos.

Ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. IG nicolekidman

A pesar de ello, Nicole ha dejado claro que está enfocada en una nueva etapa. Cercanos a la actriz aseguran que actualmente se encuentra centrada en sus proyectos profesionales y en su familia, especialmente en sus hijas, con quienes mantiene una relación muy cercana.

Entonces, ¿hay romance o solo una gran amistad? Por ahora, ni Nicole Kidman ni Simon Baker han confirmado ningún vínculo más allá de lo profesional. Sin embargo, en Hollywood, donde la línea entre la ficción y la realidad suele difuminarse, basta un gesto —como tomarse de la mano— para que las especulaciones cobren vida.