Nicki Minaj reafirma su apoyo a Trump en evento: "soy la fan número uno del presidente"

Nicki Minaj ha vuelto a generar controversia al reafirmar públicamente su respaldo a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Durante un evento político celebrado el miércoles 28 de enero en Washington D.C., la rapera fue invitada al escenario por el mandatario, recibiendo aplausos del público asistente.

La también actriz, conocida por sus posturas firmes y poco convencionales, no dejó dudas sobre su apoyo. Frente a la multitud, expresó:

“Bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar”.

Grosby Group

Su mensaje fue directo y dejó claro que las críticas no le afectan.

“El odio o lo que la gente diga no me afecta en lo absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más”, añadió.

La rapera defiende a Trump ante los ataques públicos

A lo largo de su participación, la rapera aseguró que las críticas hacia Trump no hacen más que fortalecer su apoyo. Según sus palabras, los intentos de desprestigio contra el mandatario no tendrán efecto.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y difamándolo. No va a funcionar, ¿de acuerdo? Tiene mucho poder detrás de él y Dios lo protege. Amén”, declaró.

Grosby Group

Minaj impulsa una causa con fines educativos

Durante este mismo evento, la artista anunció una iniciativa personal para apoyar a sus seguidores. Informó que planea destinar cientos de miles de dólares a los hijos recién nacidos de sus fans.

Este proyecto tiene como objetivo promover la educación financiera desde los primeros años de vida, un tema que considera prioritario para el desarrollo futuro de los jóvenes.

Minaj explicó que su interés por este tipo de programas nace de su deseo de empoderar a las nuevas generaciones a través del conocimiento económico. Aunque no se ofrecieron más detalles, se espera que en los próximos meses se den a conocer las condiciones para acceder a este beneficio.

Grosby Group

Piden deportación de Nicki Minaj

Las opiniones políticas de Nicki también han generado una fuerte reacción entre sectores que se oponen al expresidente. A principios de año, surgió una petición en la plataforma Change.org solicitando que la artista sea deportada a Trinidad y Tobago, su país natal.

Según el medio especializado TMZ, esta solicitud alcanzó más de 70 mil firmas verificadas antes de finalizar 2025. La molestia de algunos sectores se intensificó tras su participación en el evento ‘Turning Point USA’ organizado por Erika Kirk, donde también elogió al vicepresidente JD Vance.

Grosby Group

En ese encuentro, Minaj declaró: “Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente”. Luego añadió: “Esta administración está llena de gente con corazón y alma, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente se me hace... bueno, los quiero a ambos”.

Otro aspecto que ha despertado atención en este debate es el pasado migratorio de Nicki Minaj. La cantante llegó a Estados Unidos cuando tenía solo cinco años, como inmigrante ilegal, y se crio en el barrio de Queens, Nueva York, según el medio People.

PJG