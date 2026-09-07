Rob Reiner gana Emmy póstumo por uno de sus últimos papeles en The Bear

Rob Reiner recibió un Premio Emmy póstumo por una de sus últimas actuaciones en televisión. El actor y cineasta fue reconocido como mejor actor invitado en una serie de comedia gracias a su participación en la cuarta temporada de The Bear.

La distinción fue entregada el domingo 6 de septiembre durante la segunda noche de los Creative Arts Emmys, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles. La Academia de Televisión confirmó su victoria por el episodio Tonnato.

Asesinato de Rob Reiner Especial

Tras escucharse su nombre, los asistentes se levantaron de sus asientos y dedicaron una larga ovación al director, quien murió en diciembre de 2025 junto con su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner. Su hijo, Nick, fue detenido por el presunto asesinato de sus padres,

Wendi McLendon-Covey y David Alan Grier, presentadores de la categoría, recibieron la estatuilla en representación del actor.

Rob Reiner Reuters/ Grosby Group

Con este triunfo, Reiner sumó el tercer Emmy de su trayectoria. A lo largo de su carrera consiguió ocho nominaciones, de acuerdo con los registros oficiales de la Academia de Televisión.

¿Qué personaje interpretó Rob Reiner en The Bear?

Dentro de la serie protagonizada por Jeremy Allen White, el cineasta interpretó a Albert Schnurr, un consultor con experiencia en restaurantes y negocios.

Su personaje se convierte en mentor de Ebraheim, interpretado por Edwin Lee Gibson, y lo orienta para mejorar el funcionamiento de la ventanilla de The Original Beef.

(Foto: Reuters)

Gracias a sus consejos, el cocinero comienza a organizar mejor el negocio de sándwiches y a desarrollar un plan que podría llevarlo a convertirse en una franquicia.

Durante la cuarta temporada, Reiner apareció en tres episodios. Sin embargo, su nominación y posterior victoria correspondieron específicamente a su actuación en Tonnato.

Como un homenaje a la carrera del director, The Bear incluyó una referencia a La princesa prometida, película que Reiner dirigió en 1987. Al despedirse de Albert, Ebraheim utiliza la frase “Como quieras”.

El cineasta Rob Reiner y de su esposa Michele. AFP

¿Contra quién compitió Rob Reiner en los Emmy?

Para conseguir el reconocimiento póstumo, Rob Reiner se impuso frente a Michael J. Fox y Brett Goldstein, quienes fueron nominados por Shrinking.

La categoría también incluyó a Hamish Linklater por Widow’s Bay, Christopher McDonald por Hacks y Connor Storrie por su participación como anfitrión de Saturday Night Live.

Rob Reiner ganó tres premios Emmy durante su carrera

Mucho antes de formar parte de The Bear, el actor obtuvo sus primeros dos Emmy por interpretar a Michael Stivic, mejor conocido como “Meathead”, en la comedia All in the Family.

Según el historial de la Academia de Televisión, aquellas victorias ocurrieron en 1974 y 1978. Aunque también fue nominado en 1975, ese año no consiguió llevarse el premio.

AFP

Fuera de la actuación, Reiner dejó una importante huella como director de películas como When Harry Met Sally..., Stand by Me, Misery, A Few Good Men y The Princess Bride.