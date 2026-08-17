Nick Reiner no podrá usar el fideicomiso de sus padres para pagar su defensa

Nick Reiner no podrá utilizar por ahora el fideicomiso de más de 1.5 millones de dólares que sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, crearon en su beneficio. El hombre de 32 años buscaba disponer de estos recursos para pagar su defensa legal y cubrir algunas necesidades dentro de prisión.

La solicitud fue rechazada mientras enfrenta un proceso por el asesinato de sus padres. Aunque su defensa sostiene que todavía no existe una sentencia en su contra, la administradora del fondo considera que entregar el dinero antes del juicio podría ser una decisión imposible de revertir.

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¿Por qué Nick Reiner no puede acceder al fideicomiso?

Información publicada por la revista People señala que Jodi Pais Montgomery, actual fiduciaria del fondo, bloqueó la petición presentada ante un tribunal de California. Su argumento se basa en la llamada “ley de homicidios” vigente en ese estado.

Esta norma establece que una persona responsable de provocar una muerte no puede recibir dinero, propiedades o beneficios procedentes de la víctima. La restricción también puede aplicarse a recursos depositados en un fideicomiso.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner AFP

Sin embargo, Nick Reiner no ha sido declarado culpable y se ha declarado inocente de los cargos. Por esta razón, sus abogados cuestionan que una acusación sea suficiente para impedirle usar el dinero.

Montgomery pidió que sea un juez quien determine qué ocurrirá con los fondos. De acuerdo con su postura, si el dinero fuera entregado antes de que se resuelva el juicio, después no sería posible revertir la distribución.

Nick Reiner pidió el dinero para pagar su defensa

Rob y Michele Reiner constituyeron el fideicomiso en 1993, año en el que nació su hijo. Actualmente, los recursos acumulados superarían los 1.5 millones de dólares.

Nick Reiner busca tener acceso al fideicomiso de su familia AFP

Durante junio, el acusado solicitó recibir la parte del fondo que, según su petición, debía haberle sido entregada cuando cumplió 30 años. El dinero sería utilizado principalmente para cubrir los gastos de sus abogados.

Además, una cantidad se destinaría a su cuenta de economato dentro de la cárcel. Con esos recursos podría adquirir “artículos de primera necesidad”, entre ellos calcetines y productos para su higiene personal.

Frente al bloqueo, el abogado del acusado sostuvo en un comunicado que “la ley que impide heredar al homicida exige una determinación, no una mera acusación”.

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¿De qué se acusa al hijo de Rob Reiner?

Las autoridades acusan a Nick Reiner de apuñalar mortalmente a sus padres el 14 de diciembre dentro de su residencia, ubicada en Brentwood, California. Rob Reiner tenía 78 años, mientras que Michele Singer Reiner tenía 70.

Un gran jurado lo acusó formalmente el 12 de agosto por la muerte de ambos. Esta nueva acusación reemplazó la presentada después de su arresto, ocurrido el 15 de diciembre.

Nick Reiner es acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele Grosby

El proceso incluye dos cargos de asesinato en primer grado, además de señalamientos por asesinato bajo circunstancias especiales y mediante acecho. También enfrenta un cargo relacionado con el uso de un arma peligrosa y letal.

Antes de estos hechos, Nick había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción. Asimismo, fue diagnosticado con esquizofrenia años atrás y, según reportes difundidos por algunos medios, recibía atención por un trastorno psiquiátrico grave cuando ocurrieron los asesinatos.

Por el momento, el dinero permanecerá bloqueado hasta que un juez decida si Nick Reiner tiene derecho a recibirlo mientras continúa el proceso penal. Su próxima comparecencia, correspondiente a una audiencia previa al juicio, está programada para el 15 de septiembre.