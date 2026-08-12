¿Qué pasó con Rob y Michele Reiner? Su hijo Nick es acusado formalmente de asesinato

El caso por la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, dio un nuevo giro. Nick Reiner, hijo de la pareja, fue acusado formalmente por un gran jurado de Los Ángeles de los asesinatos ocurridos en diciembre pasado en la casa familiar de Brentwood.

La acusación fue emitida el 20 de julio, pero permaneció bajo reserva hasta este miércoles 12 de agosto. Con ella, los fiscales agregaron una nueva circunstancia agravante con la acusación de que Nick habría esperado a sus padres antes de atacarlos.

El hombre, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. También se mantiene la circunstancia especial por múltiples homicidios y la acusación de haber utilizado un cuchillo como arma mortal.

Nick se declaró no culpable de los cargos. Desde su arresto permanece detenido sin derecho a fianza, mientras el proceso judicial continúa.

¿Qué pasó con Rob y Michele Reiner?

Rob Reiner, reconocido director, actor y productor de Hollywood, y Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 dentro de su vivienda en Brentwood, Los Ángeles. Ambos presentaban heridas provocadas por un arma blanca.

Nick fue detenido horas después y posteriormente acusado por los dos homicidios. En febrero de este año compareció ante un tribunal y se declaró no culpable.

Rob Reiner y su hijo Nick MATT PETIT

Desde entonces, el caso ha seguido avanzando lentamente, pero la nueva acusación cambia el panorama. Al existir una acusación formal de un gran jurado, la fiscalía ya no necesita presentar su evidencia en una audiencia preliminar antes de llevar el caso a juicio. Esto permite acelerar el proceso.

Aun así, todavía no existe una fecha definitiva para el juicio.

Podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte

La nueva acusación mantiene abiertas las penas más severas contempladas en el caso. Si Nick Reiner fuera declarado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Por ahora, la fiscalía no ha decidido si buscará formalmente la pena capital. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el caso como una profunda traición hacia las personas que confiaban en el acusado y señaló que la acusación representa un paso más hacia el juicio.

Foto: AFP

La siguiente audiencia de Nick Reiner está programada para el 15 de septiembre. Ahí continuará el proceso mientras la defensa prepara su estrategia.

La defensa de Nick Reiner busca recursos para su abogado

Mientras el caso avanza, la defensa también enfrenta sus propios problemas. Nick Reiner está representado actualmente por un defensor público, después de que el abogado privado Alan Jackson dejara de representarlo.

En junio, sus abogados solicitaron que se liberaran 1.5 millones de dólares de un fondo fiduciario familiar para poder contratar nuevamente a Jackson. En la petición se sostiene que Nick amaba a sus padres y que está devastado por sus muertes.

Foto: AFP

La petición será revisada en una audiencia ante el tribunal testamentario.

Por ahora, el caso sigue abierto y Nick Reiner mantiene su declaración de no culpabilidad. La nueva acusación, sin embargo, marca un punto importante, con los fiscales buscan llevar el caso de los asesinatos de Rob y Michele Reiner directamente hacia un juicio.