Iván de la Rioja, de Daniel me estás matando, es acusado de acoso sexual; Daniel Zepeda rompe el silencio

Daniel, me estás matando, el dueto mexicano que conquistó al público con sus canciones de bolero, se encuentra en medio de una polémica después de que comenzaran a circular en redes sociales acusaciones de presunto acoso sexual contra Iván de la Rioja, uno de sus integrantes.

La situación ha llamado la atención de los seguidores de la agrupación, especialmente porque durante años Iván de la Rioja y Daniel Zepeda trabajaron juntos y se convirtieron en uno de los proyectos más conocidos del llamado boleroglam, un estilo que mezcla los boleros tradicionales con sonidos actuales.

IG:Danielmeestasmatando

Sin embargo, la historia del grupo tomó un rumbo diferente a principios de 2026, cuando ambos músicos dejaron de trabajar juntos.

¿De qué acusan a Iván de la Rioja, exintegrante de Daniel, me estás matando?

En redes sociales comenzó a circular un tendedero de denuncias en el que varias mujeres señalan a Iván de la Rioja por presuntas conductas de acoso sexual.

Las acusaciones contra el músico también dieron paso a la creación de una cuenta de Instagram llamada @ivandelarioja.testimonioss, dedicada a reunir y difundir testimonios relacionados con los señalamientos.

Daniel Zepeda revela que acusaciones contra Iván de la Rioja terminaron el dueto

Después de que comenzaron a difundirse los señalamientos, Daniel Zepeda decidió pronunciarse mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de Daniel, me estás matando.

En su mensaje, el cantante se deslindó de la situación relacionada con su antiguo compañero y abordó las circunstancias que llevaron al final de su colaboración musical.

“Quiero aclarar que mi relación profesional y personal con Iván terminó hace tiempo por dinámicas que fueron insostenibles, pero que, a su vez, yo no tenía conocimiento de estos casos hasta hace muy poco tiempo, esa fue la razón por la que fue tan tajante e inesperado el rompimiento de este proyecto musical”.

El éxito de Daniel, me estás matando

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja comenzaron su proyecto musical en 2018 y, con el paso de los años, consiguieron que sus canciones llegaran a un público cada vez más amplio.

El dueto se hizo conocido por su propuesta de boleroglam, con la que retomaron la música romántica de otras épocas y la acercaron a nuevas generaciones.

IG:Danielmeestasmatando

Durante su trayectoria publicaron discos como Suspiros, Grandes Éxitos del Boleroglam y Cómo arruinarte la vida. También consiguieron presentarse en escenarios importantes, entre ellos el Auditorio Nacional, y participaron en el formato Tiny Desk Concert de NPR Music.

Sin embargo, a principios de 2026 terminó la colaboración entre los dos artistas, quienes comenzaron a desarrollar proyectos como solistas.