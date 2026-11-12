Frankie Muniz sale del hospital tras accidente; este es el estado de salud del actor de Malcolm el de en medio

Frankie Muniz, conocido por protagonizar la serie Malcolm el de en medio, volvió a preocupar a sus seguidores, aunque esta vez no fue por algo relacionado con su carrera como actor, sino por su faceta como piloto profesional. El estadounidense sufrió un accidente mientras se encontraba en una pista de carreras, situación que provocó que recibiera atención médica.

Desde hace varios años, el actor de 40 años ha combinado sus proyectos en la televisión con su pasión por los automóviles. Incluso, ha participado en diferentes competencias en las que ha demostrado que su interés por este deporte va más allá de un simple pasatiempo.

Redes Sociales Frankie Muniz

Sin embargo, durante una de sus recientes actividades en el Daytona International Speedway, en Estados Unidos, Muniz estuvo involucrado en un choque que le impidió continuar con los planes que tenía para ese día.

¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras su accidente?

Luego de permanecer bajo observación médica, se confirmó que Frankie Muniz fue dado de alta del hospital. La información fue compartida mediante un comunicado de Ford Racing, equipo con el que el actor participaría en una competencia especial.

Aunque pudo salir del nosocomio, el famosos reconoció que todavía presentaba algunas molestias físicas como consecuencia del choque. No obstante, destacó que las medidas de seguridad del automóvil que conducía fueron importantes para protegerlo durante el impacto.

IG: Frankie Muniz

El protagonista de Malcolm el de en medio también lamentó que el accidente le impidiera participar en el evento que tenía programado, pues se trataba de una carrera con fines benéficos.

"Estoy decepcionado de no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford esta noche. Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros increíbles pilotos. Estoy un poco adolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo al protegerme. Quiero agradecer a todos en Ford Racing, al Daytona International Speedway y al personal aquí en el hospital. Agradezco especialmente a todos los que se han comunicado y por todas las oraciones."

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre posibles lesiones ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse por completo. Tampoco se ha informado cuándo podría regresar a las competencias.

Captura de pantalla

La participación de Frankie Muniz en Daytona

El percance se registró durante una sesión de práctica en el Daytona International Speedway, donde Frankie Muniz se preparaba para participar en el Proud to Honor Veterans Day Classic.

Esta competencia, organizada con la participación de Ford Racing, tenía como objetivo reconocer a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y recaudar fondos para organizaciones que brindan apoyo a las comunidades militares.

Como parte de las actividades, Muniz compartiría equipo con Austin Cindric, piloto de NASCAR. Ambos representarían al Team Air Force durante la carrera de exhibición.

El actor sufrió un accidente este 11 de noviembre IG: Frankie Muniz

En total, el evento contemplaba la participación de 12 pilotos, divididos en seis equipos. Los competidores conducirían automóviles Mustang Dark Horse y cada grupo representaría a una rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los recursos obtenidos mediante esta iniciativa beneficiarían a seis organizaciones sin fines de lucro a través del Proud to Honor Fund.

Además de las carreras, el programa incluía presentaciones musicales de Zac Brown Band, Russell Dickerson, Jo Dee Messina, Brittney Spencer y Warren Zeiders.

Frankie Muniz dejó temporalmente la actuación para convertirse en piloto

Mucho antes de participar en competencias profesionales, Frankie Muniz ya era uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su papel en Malcolm el de en medio, serie que lo convirtió en una estrella desde muy joven.

Su trabajo como Malcolm le permitió conseguir una nominación a los premios Emmy y dos a los Globos de Oro. También participó en películas como Big Fat Liar, Agent Cody Banks, Deuces Wild y Racing Stripes.

Foto: Captura de pantalla X

Sin embargo, en 2006 decidió tomar un descanso de la industria del entretenimiento para dedicar más tiempo a una de sus grandes pasiones: las carreras de autos.

El actor comenzó su trayectoria como piloto en el Campeonato de Fórmula BMW USA y posteriormente compitió en el Champ Car Atlantic Championship entre 2007 y 2009.

Durante su participación en este último campeonato logró colocarse en el cuarto puesto de la clasificación general de 2009, cuando todavía faltaban dos carreras para terminar la temporada.

Frankie Muniz

Su avance se vio afectado por una lesión que sufrió hacia el final de ese año, la cual requirió varias cirugías y complicó su continuidad en las pistas.

Con el paso del tiempo, Frankie Muniz retomó su actividad dentro del automovilismo y comenzó a participar en otras categorías, entre ellas las competencias de NASCAR.

En 2024 disputó 38 carreras entre la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series y la serie de camionetas. Además, durante los últimos tres años acumuló 117 participaciones en esta última categoría.

Uno de sus resultados destacados llegó en 2025, cuando consiguió terminar entre los 10 primeros lugares en una carrera celebrada en Daytona.