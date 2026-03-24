¡Ni las patadas de Chuck Norris pudieron contra él! Este actor mexicano lo intimidó en 'Firewalker'

Hablar de Chuck Norris es hablar de una figura que trascendió el cine para convertirse en un ícono cultural. Protagonista de películas de acción y de la popular serie Walker, Texas Ranger, Norris construyó una imagen de héroe imbatible que se consolidó tanto en la pantalla como en la cultura de internet.

Su estilo de combate, basado en artes marciales reales, y su presencia física lo posicionaron como uno de los rostros más reconocidos del género durante los años 80 y 90. En sus películas, los villanos rara vez tenían oportunidad, con una patada giratoria bastaba para terminar cualquier pelea.

El día que un mexicano desafió a Chuck Norris

A pesar de su reputación, hubo un momento en el cine en el que la invencibilidad de Chuck Norris pareció tambalearse. Ese instante ocurrió en la película Firewalker, donde compartió créditos con el actor mexicano Miguel Ángel Fuentes.

Estrenada en 1986, esta cinta de aventuras presentaba a Chuck Norris como un cazador de tesoros en Centroamérica. Sin embargo, más allá de la trama, lo que quedó grabado en la memoria de los fans fue una escena en particular con una pelea en un bar donde aparece un rival inesperado. Ese rival era Miguel Ángel Fuentes.

Lo que más recuerdan los fans —y que se volvió viral tras su muerte— fue una escena en una cantina. En la película, el personaje de Fuentes encara al de Chuck Norris (Max Donigan) y le suelta una frase bastante colorida y agresiva en español:

"¡Pinche gringo ojete! Te cogiste a las cabras, mierda

Lo curioso es que, según las anécdotas del rodaje, Chuck Norris se quedó genuinamente sorprendido por la intensidad del grito de Fuentes, lo que le dio a la escena una autenticidad única.

"Big Man": el rival que no cayó

En Firewalker, Miguel Ángel Fuentes interpretó a "Big Man", un personaje que hacía honor a su nombre. Con una complexión imponente y una presencia intimidante, el actor mexicano se convirtió en un obstáculo real para el personaje de Chuck Norris.

La escena del enfrentamiento rompió con lo habitual y, es que lejos de caer rápidamente, el personaje de Miguel Ángel Fuentes resistía y mantenía la tensión en el combate. Fue un momento inusual en el cine de acción de la época, donde los antagonistas solían ser derrotados sin mayor resistencia.

Para muchos fans, ese duelo representó algo más que una simple pelea, ya que fue la prueba de que incluso una leyenda como Chuck Norris podía encontrar un rival digno en pantalla.

Miguel Ángel Fuentes: el gigante mexicano

Antes de llegar a Hollywood, Miguel Ángel Fuentes ya era una figura conocida en México. Su físico lo llevó a interpretar papeles de fuerza, pero también demostró versatilidad en programas como La Carabina de Ambrosio, donde mostró un lado más cómico.

Su participación en el cine mexicano y la televisión lo consolidó como uno de los actores más reconocibles de su generación, aunque muchas veces encasillado en roles de villano o guardaespaldas.

Miguel Ángel Fuentes

El salto a Hollywood no fue casualidad, pues su presencia y carisma llamaron la atención de productores internacionales, abriéndole la puerta a proyectos como "Firewalker".

Más allá del combate: un legado compartido

El enfrentamiento entre Chuck Norris y Miguel Ángel Fuentes no solo quedó como una curiosidad cinematográfica, sino como un símbolo del talento mexicano en escenarios internacionales.

Tras esa experiencia, Miguel Ángel Fuentes continuó su carrera en producciones televisivas como Rebelde y El Señor de los Cielos, demostrando una longevidad poco común en la industria.

¿Sabías por qué le decían Chuck? Especial

Por su parte, Chuck Norris siguió consolidando su legado como uno de los grandes del cine de acción, convirtiéndose en un referente para generaciones enteras.

El duelo que rompió el mito

Hoy, décadas después, aquella escena sigue siendo recordada como un momento único en la historia del cine de acción.

Porque si bien Chuck Norris es conocido por derrotar a todos sus enemigos, hubo un instante en el que un actor mexicano logró hacerle frente sin rendirse de inmediato.

Y en ese breve pero poderoso momento, el mito se volvió humano… y el talento mexicano brilló junto a una leyenda.

AAAT*