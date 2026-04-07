Netflix lanza primera imagen de Mafalda, ¿cuándo se estrena la serie animada?

Netflix presentó la primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda, en donde se ve al icónico personaje con su vestido rojo y lazo en el pelo del mismo color, escondida detrás de una pared hablando por teléfono.

Con dicha imagen, se confirma el avance del proyecto que fue anunciado en 2024 por el director argentino Juan José Campanella, quien realizará la adaptación de la historieta del consagrado maestro del humor gráfico, Quino.

Primera imagen de la serie animada de Mafalda en Netflix

Primera imagen de Mafalda por Netflix. Especial

La primera imagen difundida por la plataforma de Netflix muestra a Mafalda en una escena cotidiana dentro de su casa, respetando la esencia del personaje, pero con una estética renovada en formato animado.

Lo anterior, va en línea con lo que hasta ahora se tiene conocimiento sobre la serie, la cual, busca mantener el humor, la ironía y el espíritu crítico original.

En 2024, cuando Campanella habló del proyecto, expresó su entusiasmo por llevar a la pantalla uno de los personajes más emblemáticos de la cultura argentina.

Tremendo orgullo. Enorme responsabilidad”, enfatizó el director argentino.

¿Cuándo se estrena la serie animada?

Juan José Campanella será el director, guionista y showrunner del proyecto, desarrollado en formato de serie animada, con Gastón Gorali como co-guionista y productor general, y Sergio Fernández como director de producción.

Además, contará con la participación de los escritores Esteban Seimandi, Cecilia Monti, Marcela Guerty, Gastón Gorali, y el propio Campanella.

En la primera imagen de Netflix sobre la adaptación, se dieron algunos detalles sobre el lanzamiento de este proyecto, tal y como que el estreno estará programado para el año 2027.

En tanto, confirmaron que la dirección de la serie animada va por cuenta de Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino.

La emoción es TOTAL. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda. Escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027”, dicen en la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica.

La icónica historieta de Quino

La historieta de Mafalda, creada por el humorista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón (conocido como Quino), apareció por primera vez en 1964. A través de una niña curiosa, crítica y muy adelantada a su edad, la obra retrata con humor e ironía la sociedad de los años 60 y 70. Mafalda cuestiona temas como la política, la guerra, la desigualdad y el papel de la humanidad en el mundo, convirtiéndose en un símbolo de pensamiento crítico en América Latina.

La historieta no solo gira en torno a Mafalda, sino también a su grupo de amigos, como Felipe, Manolito, Susanita y Miguelito, cada uno representando distintas posturas sociales y formas de ver la vida. Por medio de situaciones cotidianas, Quino logra abordar problemas complejos con un lenguaje sencillo y accesible, mezclando humor con reflexiones profundas. Uno de los rasgos más característicos es el rechazo de Mafalda a la sopa, que funciona como metáfora de aquello que los niños (y la sociedad) aceptan sin cuestionar.

Aunque Quino dejó de dibujar la tira en 1973, su impacto ha perdurado durante décadas y ha sido traducida a numerosos idiomas. Mafalda sigue siendo relevante porque sus cuestionamientos sobre la paz, los derechos humanos y el futuro del planeta continúan vigentes. Actualmente, es considerada una de las historietas más importantes del mundo hispanohablante y un referente del humor inteligente y comprometido.

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