Muere Marie Claire, ¿quién era la influencer y por qué se viralizó su última publicación?

Marie Claire González, influencer y empresaria, falleció y su muerte ha conmocionado a todos sus seguidores, especialmente tras las denuncias que realizó las últimas semanas a través de sus redes sociales.

La también activista de salud mental utilizó durante los últimos días de su vida sus redes sociales para romper el silencio sobre la violencia de género.

Una publicación que cobró relevancia fue la del pasado 28 de junio, cuando publicó una fotografía en la que mostraba moretones en su rostro, acompañada de la frase ‘Tamos vivos’ y con el mensaje:

El hecho que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal”.

La última publicación de Marie Claire antes de su muerte

Muere Marie Claire, influencer y empresaria. Especial

El 1 de julio, la influencer escribió mensaje sobre el abuso y el maltrato psicológico, haciendo más clara su denuncia. En su publicación incluyó una lista que relataba las “señales” de alguien que recibe este tipo de violencia.

Agradezcan a su circulo cero por darles fuerzas cuando están en el agujero, por quienes te aman incondicionalmente, por escuchar con paciencia y empatía, por quienes te buscan cuando te aíslas porque crees que puedes sola y en realidad puedes pero no necesitas hacerlo sola”, escribió en el texto.

En tanto, a través de sus redes, la creadora de contenido dejó también una extensa carta donde manifestó un dolor que había alcanzado su límite. Se disculpó con su familia y sus seguidores y reveló las veces que su expareja minimizó su sufrimiento.

Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente. Porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme", señala el texto.

Asimismo, expuso cómo ciertos procesos legales afectaron su vida, así como también la indiferencia y la falta de empatía de su entorno.

Marie Claire además contó el trauma que generó en ella su divorcio y verse en la obligación de rehacer su vida, sin embargo, la persona que eligió para ello se convirtió en un agresor verbal y psicológico.

Me rompiste! Me apagaste! Me enseñaste a no volver a confiar, a que la gente esta vacía, y que de dientes para afuera todos apoyan, pero el maltrato lo ven y lo viven en silencio. Solo espero que te quede paz, que tu conciencia viva recordando que los sentimientos importan, que las personas son vulnerables y que la gente se rompe", indicó.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente cuál fue la causa de su fallecimiento.

En redes sociales circulan distintas versiones sobre lo ocurrido y una de las líneas de investigación apuntaría a un presunto suicidio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmadani existe aún un informe forense público que determine las circunstancias de la muerte.

¿Quién era Marie Claire González?

Muere Marie Claire, influencer y empresaria. Especial

Ante la noticia de la muerte de Marie Claire González comenzó una confusión en redes sociales. Internautas relacionaron su nombre con el de la conductora de La Casa de los Famosos, Marie Claire Harp.

Sin embargo, la influencer Marie Claire González nada tiene que ver con la otra famosa. Ella era una de las empresarias y creadoras de contenido más destacada de Panamá y Centroamérica, conocida también por ser la fundadora de Executive Lab y reconocida por Forbes como una de las mujeres más exitosas e influyentes.

Tenía 39 años y era conocida por compartir contenido sobre liderazgo, negocios, innovación, desarrollo personal y empoderamiento de las mujeres.

Marie Claire impartía conferencias internacionales y asesoraba a empresas y emprendedores en temas de liderazgo y negocios.

En redes sociales reunió a más de 150 mil seguidores, quienes seguían sus publicaciones sobre crecimiento profesional y bienestar personal.