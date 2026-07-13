ENHYPEN y Santos Bravos: ¿cómo llegar a Campo Marte para su concierto?

ENHYPEN está en México debido a que por primera vez pisaron tierras mexicanas a varios años de su debut. Y aunque se pensaba que solamente darían tres conciertos, los cuales se realizan en la Arena Ciudad de México, sus fans tuvieron una oportunidad más para verlos.

Hace unos días se anunció que ENHYPEN se presentaría junto a Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, empresa surcoreana a cargo de grupos surcoreanos como ENHYPEN, BTS, SEVENTEEN, entre otros.

ENHYPEN y Santos Bravos Especial

Si eres de las afortunadas que consiguió boletos para ir a ver a ENHYPEN y Santos Bravos en Campo Marte, aquí te decimos cómo puedes llegar al recinto.

¿Cuándo se presentarán ENHYPEN y Santos Bravos en Campo Marte?

ENHYPEN y Santos Bravos hace unas semanas sorprendieron al anunciar un evento en el que los dos grupos de HYBE estarían juntos.

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La fecha pactada es el 15 de julio cuando ENHYPEN y Santos Bravos den una presentación en el Music Pavilion en Campo Marte. Hasta el momento se desconoce cómo será la dinámica e incluso si veremos a los surcoreanos interpretando algún tema en español junto a los latinos.

Cabe mencionar que este lugar en las últimas semanas tuvo varios eventos debido a que algunos artistas se presentarán como parte de las actividades en torno al Mundial 2026.

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¿Cómo llegar a Campo Marte para ver a ENHYPEN y Santos Bravos?

Campo Marte se encuentra junto al Bosque de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias a su ubicación, puedes llegar fácilmente en Metro, Metrobús o en automóvil.

Cómo llegar en Metro

La estación de Metro más cercana es Auditorio de la Línea 7 (naranja). Al salir de la estación solo debes caminar entre 10 y 15 minutos por Paseo de la Reforma en dirección a Campo Marte.

Daniel Betanzos

Otra alternativa es bajar en la estación Chapultepec de la Línea 1 (rosa) y caminar aproximadamente 20 minutos, o tomar un autobús o taxi para completar el recorrido.

Cómo llegar en Metrobús

La forma más sencilla es utilizar la Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma. Debes abordar un autobús con dirección Campo Marte y descender en la terminal del mismo nombre, ubicada a unos pasos de la entrada del recinto.

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Esta línea conecta con estaciones importantes como Hidalgo, Reforma, Auditorio y La Diana.

Cómo llegar en coche

Si viajas en automóvil, puedes llegar por Paseo de la Reforma, tomando la salida hacia Campo Marte o Auditorio Nacional. También es posible acceder desde Anillo Periférico o Avenida Constituyentes, dependiendo de tu punto de partida.

Si utilizarás aplicaciones como Google Maps o Waze, basta con buscar Campo Marte, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

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Considera salir con tiempo, ya que la zona de Reforma y Polanco suele registrar tráfico intenso, especialmente durante las horas pico o cuando hay eventos en el Auditorio Nacional o en el propio Campo Marte.