Imelda Tuñón volvió a hablar sobre Julián Figueroa y reveló detalles de los medicamentos que, según su propio testimonio, habría conseguido para el cantante cuando todavía eran pareja.

La declaración ocurrió durante una entrevista en la que relató que acudía con psiquiatras y describía los síntomas que presentaba el hijo de Maribel Guardia para obtener algunos fármacos.

Las declaraciones de Imelda Tuñón no pasaron desapercibidas y reavivaron la conversación pública sobre la salud de Julián Figueroa y los tratamientos que recibió antes de su muerte.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras IG: @imetunon

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre los medicamentos que consiguió para Julián Figueroa?

Durante una conversación en el programa de YouTube Mesa Cero, conducido por Hugo Mejuto, Imelda Tuñón habló sobre la manera en que, según su relato, consiguió medicamentos para Julián Figueroa.

La viuda del cantante explicó, entre risas, que acudió a terapia y relató cómo fue su experiencia con una de las psiquiatras que la atendió.

Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad?, pero una psiquiatra, sin hacerme examen, el primer día que estuve con ella dijo que yo tenía trastorno bipolar y de ahí se agarraron para meterme una cantidad de problemas. Ya vi a otros dos psiquiatras diferentes y ya les platiqué la verdad.

Imelda señaló que Julián tenía dificultades para dormir y que sus psiquiatras no querían proporcionarle determinados medicamentos. Ante esa situación, Tuñón afirmó que ella acudía a consulta y describía los síntomas que presentaba Julián.

Y ya vi a dos psiquiatras diferentes y ya les platiqué la verdad, porque es... yo... la psiquiatra, realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué...’, y me daba las pastillas. Entonces se las tomaba Julián, tenía mucha ansiedad, muchos problemas para dormir.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras Captura de pantalla La Mesa Cero

Tuñón señaló que tomó las visitas al psiquiatra en tono de broma después de que, según su versión, recibió un diagnóstico sin ningún tipo de examen. Por ello, aseguró que le resultaba bastante fácil obtener los medicamentos.

También aclaró que no tiene trastorno bipolar y afirmó que posteriormente recibió un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Me dijo así en el primer momento. Yo por eso lo agarré así como de chiste, o sea, ¿quién sin hacerte un examen diagnóstico te va a decir eso? O sea, está súper mal. Ya me hicieron un montón de diagnósticos. Sí tengo algo, se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad y lo tengo así como muy fuerte, pero fuera de eso no, no soy bipolar.

Jessica Esotérica interrumpió a la actriz y le cuestionó si entonces mentía para darle medicamentos a Julián. Ante esto, Imelda indicó que solo se trataba de pastillas para dormir.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras Captura de pantalla La Mesa Cero

Medicamentos para dormir, no podía dormir y no tenía acceso a eso y aparte a él sus psiquiatras no le querían dar eso, entonces ya eso era una cosa terrible.

Tras las declaraciones, Imelda bromeó sobre el historial clínico que tenía y aseguró que, desde su perspectiva, no era verídico debido a la información que proporcionó a la psiquiatra.

Me metieron el historial clínico, estaba muerta de la risa.

Finalmente, relató que le resultaba innecesario haber aclarado ese punto antes debido al juicio que enfrentaba tras las acusaciones de Maribel Guardia. También señaló que existen prejuicios contra las personas que padecen alguna condición de salud mental.

Es que es innecesario porque, para empezar, ese juicio de: ‘Es que estás loca y por eso no puedes ser una buena mamá’. Es un prejuicio porque una persona tiene un problema mental. Entonces, yo no tuve ni qué aclararlo. Sí me hicieron exámenes porque queríamos combatir punto por punto que sí lo hicimos, pero no tengo eso.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras Captura de pantalla La Mesa Cero

¿Por qué Julián Figueroa necesitaba medicamentos para dormir?

Según el relato de Imelda Tuñón, Julián Figueroa tenía problemas para dormir y atravesaba episodios que ella relacionó con ansiedad. Esa habría sido la razón por la que, de acuerdo con su versión, buscó medicamentos durante sus consultas psiquiátricas.

No obstante, no existe un expediente médico público que permita establecer cuál era el diagnóstico específico de Julián, qué medicamentos tomaba para dormir o cuál era la dosis que utilizaba.

Lo que sí está documentado es que el cantante enfrentó problemas relacionados con las adicciones y recibió atención para tratar esa situación. Durante 2026, también se generó una controversia por el uso de un implante de naltrexona.

La propia Imelda Tuñón había señalado públicamente dicho tratamiento y cuestionado la manera en que se habría administrado.

En medio de esta controversia, también es importante recordar que la información difundida tras la muerte del cantante señaló como causa un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras IG: @imetunon

Las declaraciones de Imelda Tuñón vuelven a abrir preguntas sobre los últimos días de Julián Figueroa

Las declaraciones de Imelda Tuñón se suman a una larga serie de versiones públicas relacionadas con la vida de Julián Figueroa, sus tratamientos y el conflicto legal que mantiene la actriz con la familia de Maribel Guardia.

El cantante murió el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años. La información difundida en ese momento estableció que sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Tres años después, el nombre de Julián continúa presente en la conversación pública debido a las diferencias entre su viuda y su madre.

El conflicto no se limita a las declaraciones sobre la salud del cantante. Durante 2026 también han surgido nuevos episodios relacionados con la tutela del hijo de Julián, la herencia y el testamento.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras IG: @imetunon

Maribel Guardia habló sobre la impugnación del testamento de Julián y afirmó que el patrimonio destinado al hijo del cantante permanecía detenido mientras avanzaba el proceso legal.

Ahora, la revelación sobre los medicamentos añade un nuevo elemento a la disputa.

De hecho, el abogado de Maribel Guardia ya reaccionó públicamente a las declaraciones. El representante legal analiza posibles acciones penales contra Imelda Tuñón a partir de lo que ella misma relató sobre la obtención y administración de medicamentos.

El abogado habló en una entrevista para Andrea Show TV sobre una posible investigación y la existencia de presuntas responsabilidades.

Desde que tomamos el tema y comenzamos a unir todos los eslabones, notamos que había una situación muy extraña respecto a la narrativa que ha manejado Imelda en cuanto a la forma del fallecimiento, tiempos, las causales, y una mecánica muy extraña, muy extraña respecto a la obtención y uso de elementos de carácter psicotrópico.

Además, el abogado propuso acudir ante las autoridades correspondientes con el propósito de abrir una nueva línea de investigación respecto a la muerte de Julián Figueroa y deslindar responsabilidades, de ser necesario.

Confesión expresa por parte de Imelda, en la cual reconoce delitos contra la salud mediante la obtención de narcóticos de manera ilegal, engañando a profesionales de la salud para entregarle esos psicotrópicos a su esposo, a sabiendas de que él no podía ingerir esas sustancias.

Imelda Tuñón buscó pastillas para Julián Figueroa con psiquiatras IG: @imetunon

Finalmente, señaló que existen inconsistencias en las declaraciones de la viuda, incluidas sus recientes confesiones.

Nos coloca en la necesaria posición de tener que iniciar acciones de carácter penal, no solo por los delitos contra la salud, sino por la posible comisión del delito de homicidio. No sabemos si por acción o por una dolosa omisión.

Hasta ahora, estas declaraciones corresponden a la postura del abogado de Maribel Guardia y no representan una determinación judicial sobre la existencia de algún delito o responsabilidad de Imelda Tuñón.

La nueva controversia parte, por ahora, de las declaraciones realizadas por Imelda y de la respuesta de la defensa de Maribel Guardia.

Mientras el conflicto familiar y legal continúa, los datos documentados sobre la muerte de Julián corresponden a la información difundida en abril de 2023.

La declaración de Tuñón abre así otro capítulo en la historia que, desde la muerte de Julián Figueroa, ha estado marcada por versiones encontradas entre las personas más cercanas al cantante.