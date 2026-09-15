"Necesito que sepas algo": Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras de Ozzy antes de su muerte

Han pasado meses desde la muerte de Ozzy Osbourne, pero para su familia el recuerdo sigue muy presente. Ahora fue Kelly Osbourne quien compartió uno de los últimos momentos que vivió junto a su padre y reveló las palabras que el cantante quiso dejarle antes de morir.

En el podcast We Need To Talk, Kelly recordó una conversación que tuvo con Ozzy apenas tres días antes de su fallecimiento. Según relató, el músico la hizo sentarse para hablar con ella y le pidió que recordara algo, sin importar lo que pudiera ocurrir después.

Necesito que sepas algo. Pase lo que pase en esta vida, puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que te amó de verdad, contó Kelly sobre lo que le dijo su padre.

El mensaje no terminó ahí. Ozzy le aseguró que ese hombre era él y que la quería por quien era.

"No voy a estar aquí para siempre"

Kelly explicó que escuchar a su padre hablar de esa manera la hizo llorar. En ese momento, incluso le pidió que dejara de decir esas cosas, pero Ozzy parecía tener claro que necesitaba decirlas.

Sabes, no voy a estar aquí para siempre, recordó la cantante que le respondió su padre.

Ozzy también habló de una de las dificultades que, según Kelly, ella ha enfrentado durante años: confiar en que otras personas realmente la quieren.

Sé que te cuesta relacionarte con la gente y creer que te quieren. Pero yo te quiero más que a nadie, fueron las palabras que Kelly recordó durante el podcast.

Solo tres días después de aquella conversación, el líder de Black Sabbath murió.

Kelly Osbourne revela la última conversación que tuvo con Ozzy antes de morir Instagram Kelly Osbourne

Para Kelly, ese momento terminó adquiriendo un significado todavía mayor después de la muerte de su padre. Lo que pudo parecer una conversación difícil en ese momento se convirtió en uno de los últimos mensajes que recibió directamente de él.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años

Ozzy Osbourne murió el 22 de julio de 2025, a los 76 años, después de varios años enfrentando problemas de salud que habían limitado su actividad profesional.

Su muerte ocurrió pocas semanas después de una de sus últimas apariciones sobre un escenario. El 5 de julio de 2025, Ozzy participó en Back to the Beginning, un concierto realizado en Birmingham que reunió a varias figuras del heavy metal y que marcó la despedida del cantante de los escenarios.

Kelly Osbourne revela la última conversación que tuvo con Ozzy antes de morir X : Ozzy

El evento tuvo además un significado especial porque reunió nuevamente a los integrantes originales de Black Sabbath. Ozzy también ofreció una presentación como solista, sentado en el característico trono que utilizó durante su última etapa artística.

Los problemas de salud que enfrentó Ozzy

En los últimos años, Ozzy había hablado abiertamente de sus problemas de salud. En 2020 reveló que había sido diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que afectó su movilidad y complicó todavía más su regreso a los escenarios.

A esto se sumaron otros problemas que había enfrentado durante años, entre ellos lesiones provocadas por caídas y distintas intervenciones quirúrgicas.

Aunque su estado físico llegó a impedirle realizar giras como antes, Ozzy consiguió volver al escenario para despedirse del público en Birmingham. Semanas después, su familia confirmó su muerte.

Kelly Osbourne revela la última conversación que tuvo con Ozzy antes de morir REUTERS

Desde entonces, sus hijos y su esposa, Sharon Osbourne, han compartido distintos recuerdos del músico. La historia que ahora cuenta Kelly muestra una parte mucho más personal de los últimos días de Ozzy: la conversación entre un padre y su hija en la que él quiso asegurarse de que ella supiera cuánto la amaba.

Más allá de los escenarios, los discos y la historia de Black Sabbath, esas fueron algunas de las últimas palabras que Kelly se llevó de su padre.