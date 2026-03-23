Natasha Dupeyrón denuncia discriminación tras ser impedida de volar con su perro

Natasha Dupeyrón denunció haber sido víctima de discriminación por parte de la aerolínea Viva Aerobus, luego de que se le impidiera abordar un vuelo junto a su perro de servicio, pese a contar con documentación médica y requisitos sanitarios.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un video grabado en el aeropuerto, en el que aparece visiblemente afectada tras recibir la notificación de que no podría viajar con su mascota, identificada como Apolo.

La razón por la que no pudo abordar

De acuerdo con el testimonio de la actriz, el personal de la aerolínea le negó el acceso debido a que la carta médica que presentó estaba en inglés, ya que actualmente reside en Estados Unidos.

En su mensaje, aseguró que cumplía con todos los requisitos solicitados para viajar con su perro de servicio:

Carta médica vigente

Vacunación completa del animal

Documentación necesaria para el traslado

A pesar de ello, indicó que la decisión se tomó en el mostrador sin considerar la validez de los documentos presentados.

“Me negaron abordar mi vuelo, aún teniendo todos los documentos necesarios”, explicó.

Natasha Dupeyron señala trato desigual en el aeropuerto

En su relato, Natasha Dupeyrón también afirmó que otra pasajera en condiciones similares sí pudo abordar el vuelo, lo que, según dijo, evidenció un trato diferenciado.

“A otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar. ¿La diferencia? Ella vive en México. Yo en Estados Unidos”, señaló.

La actriz cuestionó el criterio aplicado por el personal de la aerolínea y planteó dudas sobre los lineamientos utilizados para permitir o negar el abordaje en este tipo de casos.

El momento en el aeropuerto

El video difundido muestra a la actriz junto a su equipaje y su mascota, tras recibir la negativa. En ese momento, expresó no tener claridad sobre cómo proceder ante la situación.

“Estoy con mis maletas y Apolo y no me dejaron viajar… no sé qué hacer”, comentó.

Posteriormente, calificó lo ocurrido como un acto arbitrario y cuestionó que el lugar de residencia pueda influir en los derechos de un pasajero.

“Esto no sólo es falta de criterio, es un acto discriminatorio”, añadió.

Natasha Dupeyron explica por qué hizo pública la situación

Horas más tarde, ya con un tono más sereno, la actriz explicó que decidió compartir lo ocurrido para visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que viajan con animales de apoyo.

Detalló que Apolo es un perro de servicio, por lo que su traslado forma parte de su bienestar físico y emocional.

“Viajar con un perro de servicio no debería ser complicado”, escribió, al referirse a las complicaciones que enfrentó en el proceso.

La respuesta de la aerolínea

En una actualización posterior, Natasha Dupeyrón informó que la aerolínea se puso en contacto con ella tras la difusión del caso.

Según explicó, la empresa ofreció el reembolso del costo del vuelo, aunque no detalló si se le ofreció alguna alternativa inmediata para realizar el viaje.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre posibles ajustes en los protocolos de la aerolínea respecto al traslado de animales de servicio.