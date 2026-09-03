¿Natanael Cano llegó ebrio a Premios Juventud? Esto paso en alfombra roja

Natanael Cano generó conversación en redes sociales tras su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, donde apareció acompañado de Gabito Ballesteros.

En videos difundidos en internet, el cantante sonorense fue visto caminando junto a su colega, mientras usuarios comentaban su actitud, sus movimientos y la forma en que avanzó frente a las cámaras.

Algunos espectadores especularon que el intérprete podía encontrarse bajo los efectos del alcohol, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su estado.

La aparición llamó especialmente la atención porque Natanael Cano formó parte de los artistas confirmados para cantar durante la ceremonia, celebrada el 3 de septiembre desde Starlite Marbella, en España.

Univision había anunciado que el cantante presentaría en televisión los temas Mar Azul y CR7, ambos incluidos en su álbum Natanael Cano Vol. 1.

Natanael Cano regresa a los escenarios Instagram: Natanael Cano

Natanael Cano llega acompañado de Gabito Ballesteros

La polémica comenzó durante la alfombra roja, cuando Natanael Cano apareció junto a Gabito Ballesteros, con quien también estaba nominado en Premios Juventud 2026 por la canción “Perlas Negras”.

Ambos competían en las categorías Mejor Canción Urbano Rhythmic y Mejor Fusión Música Mexicana gracias a esa colaboración.

En los videos que circularon en redes, varios usuarios señalaron que Gabito parecía acompañarlo de cerca mientras ambos avanzaban por la alfombra. Esa imagen fue suficiente para que comenzaran los comentarios y memes sobre lo que pudo haber ocurrido antes de su llegada al evento.

Natanael Cano se presentó en Premios Juventud 2026

Más allá de la controversia, Natanael Cano fue uno de los artistas anunciados para actuar durante la edición 2026 de Premios Juventud.

La ceremonia reunió a figuras de la música latina como Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Farruko, Greeicy, Marc Anthony, Quevedo, Wisin, Yandel, Kenia Os, Xavi y el propio Natanael Cano, entre otros artistas.

La gala también hizo historia al realizarse por primera vez en Europa, con sede en Marbella, España, después de más de dos décadas ligada principalmente al público latino en América.

Perlas Negras competía en la categoría de música mexicana

La presencia de Natanael Cano y Gabito Ballesteros también tenía peso por su nominación conjunta con “Perlas Negras”.

El tema competía en Mejor Fusión Música Mexicana, categoría que finalmente fue ganada por “No Capea”, de Xavi y Grupo Frontera, de acuerdo con la lista de ganadores publicada por LOS40.

Aun así, la nominación confirmó la presencia de ambos artistas dentro de una edición en la que la música mexicana tuvo un lugar destacado.