¿Papá en aprietos? Jorge D’Alessio habla de la reacción de sus hijos a su nueva pareja

Después de presentar públicamente a su nueva pareja, Jorge D’Alessio, el hijo de Lupita D’Alessio habló sobre la felicidad que experimenta y, especialmente, sobre cómo sus hijos han tomado esta nueva relación.

Jorge D'Alessio presenta a su nueva pareja Daniela Arjona

Con una sonrisa y fiel al sentido del humor que lo caracteriza, Jorge reconoció ante los medios que se encuentra disfrutando de un momento muy especial en su vida personal.

El cantante presentó públicamente a su nueva pareja y habló sobre el inicio de su romance. Instagram: Jorge D'Alessio

Estoy en un momento muy bonito, la verdad", comentó al ser cuestionado sobre su situación sentimental.

Y es que, aunque el amor suele ser complicado de mantener lejos de los reflectores cuando se trata de una figura pública, el cantante parece estar dispuesto a disfrutarlo sin demasiadas complicaciones.

Incluso, cuando le señalaron que hay cosas imposibles de ocultar, respondió entre risas:

Ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis".

Así comenzó el nuevo romance de Jorge D’Alessio

Para el músico, esta nueva relación no llegó como resultado de una búsqueda intencional. Por el contrario, explicó que todo ocurrió de manera natural y que lo que más le ha sorprendido es la sensación que recuperó al conocer a su actual pareja.

Jorge aseguró que este nuevo amor llegó de manera espontánea y sin que estuviera buscándolo. Foto: Instagram jorgedalessio

Más que hablar de alguien que simplemente "le robó el corazón", Jorge describió esta historia como un encuentro con una parte de sí mismo que parecía haber quedado en pausa.

De pronto, alguien te hace sentir que tienes el corazón de vuelta", explicó, dejando claro que se encuentra ilusionado con lo que está viviendo.

A pesar de la atención que ha generado su romance, el cantante ha insistido en que quiere llevar las cosas con tranquilidad y compartir únicamente aquellos aspectos de su relación que él considere apropiados.

¿Qué dijeron los hijos de Jorge D’Alessio sobre su nueva novia?

Uno de los temas que más curiosidad ha provocado es la reacción de los hijos del cantante. Jorge ha dejado claro que su nueva relación no comenzó sin considerar a su familia y que sus hijos conocen esta etapa de su vida.

Jorge también destacó la buena relación que mantiene actualmente con su exesposa Mac. IG jorgedalessio

De hecho, el músico reveló que tanto ellos como Mac, su expareja y madre de sus hijos, le han brindado su respaldo.

Sí, por supuesto. No nada más mis hijos, también Mac", aseguró cuando le preguntaron si contaba con la aprobación de su familia.

Jorge también aprovechó para defender la relación que actualmente mantiene con su exesposa. Aunque su matrimonio terminó, aseguró que continúa siendo una persona presente y responsable con ella y con sus hijos.

Soy muy buen exesposo, soy muy responsable papá", afirmó.

El cantante afirmó que continúa siendo un padre responsable y presente para sus hijos. IG jorgedalessio

El cantante incluso señaló que sus hijos y su expareja siempre tendrán su apoyo y que procura que no les falte nada.

¿Los hijos de Jorge D’Alessio ya conocieron a su nueva pareja?

Aunque Jorge ya hizo pública su relación, existe un aspecto que ha decidido manejar con especial cuidado: el momento en que sus hijos conocerán formalmente a su nueva pareja.

Los hijos de Jorge D’Alessio incluso ya le pidieron conocer a su nueva pareja. IG ap.anapau

Y, contrario a lo que podría pensarse, el cantante no pretende imponerles una fecha ni acelerar ese encuentro. Para él, sus hijos tienen la última palabra.

Cuando ellos quieran. Ellos mandan", explicó.

La revelación tomó un giro todavía más curioso cuando Jorge contó que sus propios hijos ya le manifestaron que quieren conocer a su pareja. Sin embargo, él prefiere que sean ellos quienes decidan cuándo se sienten preparados para dar ese paso.

Primero son mis hijos", recalcó.

De esta manera, el cantante parece tener muy clara la prioridad que ocupa su familia en medio de su nueva historia de amor. Aunque disfruta abiertamente de su relación y no teme mostrar que está feliz, también busca respetar los tiempos de sus hijos.

Por ahora, Jorge D’Alessio continúa disfrutando de esta etapa sentimental sin apresurarse a mezclar todos los aspectos de su vida familiar.